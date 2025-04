Lando Norris teve um fim de semana conturbado na Arábia Saudita. No sábado, o britânico cometeu um erro que o fez largar da 10a posição e, apesar de ter se recuperado no domingo, chegando em quarto, não foi o suficiente para defender a liderança do campeonato de pilotos da Fórmula 1, agora pertencente a Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris.

Em entrevista ao F1 Nation, podcast oficial da F1, o piloto da McLaren falou sobre o início do campeonato e a cobrança que tem enfrentado: "Eu provavelmente estou colocando muita pressão em mim mesmo no momento, não por um motivo específico e não por causa do campeonato e todas essas coisas. Coloco muita pressão em mim porque quero ir bem, muito bem".

"Quero ser pole, quero ganhar e ser perfeito. Acho que preciso aceitar um pouco mais que não serei perfeito e cometo erros porque estou tentando ser perfeito, não o contrário", adicionou. "Acho que preciso relaxar um pouco e confiar um pouco mais na minha velocidade, porque minha velocidade hoje e em todas as corridas nesta temporada, tem sido, eu acredito, a melhor".

Norris também comentou sobre sua preparação para o GP da Arábia Saudita, que foi um pouco diferente do que ele estava acostumado. "Eu estava bem tranquilo. Coloquei meus fones pela primeira vez, nunca tinha os colocado no grid. É quando estou indo bem, me divertindo e relaxado".

"Tenho confiança de que posso vencer corridas se der a mim mesmo melhores chances no sábado. É mais fácil falar do que fazer e eu preciso melhorar na classificação, então é o que farei", finalizou.

