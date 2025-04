O incidente entre Max Verstappen e Oscar Piastri no GP da Arábia Saudita da Fórmula 1 fez com que o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, lançasse uma crítica velada ao holandês da Red Bull.





O italiano afirmou que seus pilotos lutaram muito, mas de forma justa, mas que o estilo de corrida "cotoveladas" não deveria ter lugar na F1.

Em uma declaração ao GPblog, Stella afirmou: "A metáfora dos 'cotovelos para fora' é muito apropriada para contar histórias. Como fã da Fórmula 1, eu adoraria ler um artigo como esse, mas essa não é a abordagem que deve ser adotada na preparação dos pilotos".

"Esse tipo de narrativa não é usado para programar mentalmente os pilotos. Não é a maneira de ver as coisas em termos da abordagem da equipe. Você tem que correr dentro das regras, com clareza e com o melhor de seu potencial".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren Foto: Alex Pantling - Fórmula 1

De acordo com Stella, uma abordagem que arrisca tudo para estar certo durante a luta não tem lugar na F1: "Uma coisa nós sempre dizemos antes da corrida: Queremos ver a bandeira. Não faz sentido estar certo e não terminar a corrida. É assim que corremos".

"Acho que corremos de forma muito justa. A abordagem 'cotovelos para fora' não faz parte do diálogo da nossa equipe, nem deveria fazer. Este esporte exige uma competição acirrada, mas ela precisa ser justa e estar dentro das regras".

