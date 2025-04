Em Jeddah, o ex-piloto da Red Bull e comentarista de Fórmula 1, Robert Doornbos, revelou que Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin, não estava encarando o mau desempenho da equipe com muita calma e que a recusa do 'guru do design' Adrian Newey em se envolver no trabalho de desenvolvimento de 2025 estava aumentando o problema.

"Lawrence Stroll tem uma aura enorme ao seu redor, mas não é muito agradável estar perto dele no momento", disse o ex-piloto de F1 à Ziggo Sport. "Agora, a história é que ele está irritado com o fato de Adrian Newey não querer se envolver no desenvolvimento do carro de 2025".

Como é sabido, Lawrence Stroll pode estar sob pressão para vender a equipe a um fundo soberano da Arábia Saudita, que está muito interessado em uma possível aquisição. No entanto, o canadense não está na melhor posição de negociação no momento.

"Isso está em negociação", continuou Doornbos, explicando que o péssimo ritmo da Aston Martin pode diminuir o valor da equipe. "Newey diz que só está trabalhando até 2026, enquanto Stroll acha que ele já está lhe pagando 33 milhões por ano. Imagino que haja muito atrito aí".

Doornbos tem quase certeza de que Newey não cederá em 2025, pois diz que o gênio do design ficaria até feliz em ter mais tempo para testes em túnel de vento por causa do layout mais pobre da equipe.

"Há um pouco de estratégia nisso", acrescentou o holandês. "Newey não se importa se a Aston Martin terminar em segundo ou último lugar na classificação dos construtores, porque ele pode passar muito mais tempo no túnel de vento".

