Nesta terça-feira (1º) foi anunciado que Stoffel Vandoorne será piloto reserva e de testes da Aston Martin na Fórmula 1, em papel semelhante ao de Felipe Drugovich.

Mas, de alguma maneira, a chegada do belga mudaria aquilo que imaginávamos quando o paranaense foi anunciado pela equipe britânica?

Vale lembrar que desde o anúncio oficial da contratação de Drugovich pela Aston Martin há um trecho que deixa claro que o brasileiro poderia não ser o único reserva do time.

“Como membro do programa (de desenvolvimento), Felipe se tornará um dos pilotos reserva da equipe.”

Segundo apurado pelo Motorsport.com, isso já estava claro também para o piloto e seu staff, já que a equipe entende que, com o crescente número de provas em uma temporada e os compromissos com desenvolvimento no simulador, há a necessidade de contar com mais de um reserva.

Além disso, para o próximo ano, Drugovich tem garantida a participação em dois treinos livres, ainda a serem definidos, fora a presença em alguns GPs, em revezamento com o belga.

Drugovich tem a liberação para competir em outras categorias, para não perder ritmo de competição, com a única exceção sendo a Fórmula E, para que em um fim de semana de F1 e F-E a Aston Martin não se veja sem os seus dois pilotos reservas disponíveis.

A Aston Martin vai anunciar de maneira detalhada à imprensa brasileira no fim de semana do GP de São Paulo a programação de Drugovich para 2023.

Estreia para ‘a estreia’

Nesta semana, Drugovich realizou o primeiro teste com um carro da Aston Martin, com o modelo de 2021, em Silverstone. A sessão era necessária para que fosse possível sua estreia no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi.

Como o brasileiro ainda é um piloto da F2 sem experiência em um F1, há a necessidade de um acúmulo de 300 km em um modelo antigo de um monoposto da maior categoria do automobilismo mundial para ‘habilitá-lo’ ao TL.

Independentemente disso, Drugovich já tem confirmada a sua participação nos testes de pós-temporada, dividindo o carro da Aston Martin com Fernando Alonso, que fará sua estreia oficial pela sua nova equipe.

