É improvável que haja uma trinca de corridas sprint da Fórmula 1 nos Estados Unidos em um futuro próximo, já que os organizadores de Las Vegas se distanciaram da introdução do formato.

Duas das seis sprints da temporada 2024 da F1 foram realizadas nos EUA, com o atual campeão, Max Verstappen, vencendo em Miami e Austin para ajudar a construir uma vantagem no topo da classificação dos pilotos.

Las Vegas sediou sua corrida inaugural no ano passado e adicionou o Ferrari Challenge como um evento de apoio para 2024. Mas, como o tempo de pista é escasso no circuito Las Vegas Strip, fazer as alterações necessárias em um fim de semana para acomodar uma corrida curta significa que isso não está na agenda dos organizadores.

"Acho que estamos bastante confortáveis em deixar Austin e Miami manterem a sprint, porque temos muito mais coisas acontecendo de qualquer maneira e estamos em um lugar muito bom", disse a diretora de operações da Fórmula 1, Emily Prazer.

"Estamos adicionando corridas de apoio e esperamos continuar fazendo isso nos próximos anos. Acho que as pessoas também não entendem a complexidade dessa corrida em comparação com outras corridas de rua, e acho que a realidade é que estamos abrindo e fechando essa pista".

"Temos cerca de 46 aberturas de pista e as pessoas não percebem a complexidade disso em comparação com qualquer outro GP. Acho que adicionar uma sprint também criaria um nervosismo do tipo "será que podemos consertar a pista se algo acontecer rápido o suficiente?"

"A complexidade de Las Vegas em comparação com Singapura - eu estava em Singapura durante a corrida e conversando com o promotor e eles disseram: 'não entendemos como vocês abrem e fecham a pista do jeito que fazem'".

"Eles mantêm as estradas fechadas por sete dias. Você consegue imaginar nós e o conselho mantendo as estradas fechadas por sete dias? Isso literalmente nunca aconteceria, jamais".

As sprints foram introduzidos no calendário da F1 em 2021, promovendo mais ultrapassagens e disputas mais acirradas em corridas com distâncias muito mais curtas do que um grande prêmio tradicional.

Mas Prazer acredita que a ação na pista durante o GP de Las Vegas - que teve 99 ultrapassagens em 2023, o maior número em qualquer corrida de F1 desde 2016 - também significa que eles não precisam se preocupar com a preparação para uma corrida de sprint

"A corrida em si parece essencialmente uma corrida sprint", disse Prazer ao Motorsport.com. "Portanto, se você pensar na velocidade em que está indo, do ponto de vista da segurança, o quão rápido é isso em relação à velocidade da pista, não haveria muita diferença entre a corrida real e a sprint com base no desempenho do ano passado, nós analisamos isso".

