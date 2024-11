Nesta semana, o Podcast Motorsport.com recebeu uma convidada especial: Mariana Becker, repórter de Fórmula 1 da Band, detentora dos direitos de transmissão da categoria máxima do automobilismo no Brasil.

No bate-papo com os repórteres Erick Gabriel e Isa Fernandes, a experiente jornalista falou sobre o momento atual da competição, os desafios de cobrir a elite global do esporte a motor, seus protagonistas e muitos mais. Além disso, avaliou a chegada de Gabriel Bortoleto à F1 pela Sauber a partir de 2025.

Responsável por recolocar o País no grid com um titular full time pela primeira vez desde Felipe Massa em 2017, o jovem brasileiro se divorciará da McLaren, cujo programa júnior o talentoso competidor integra desde o fim do ano passado, rumo à Sauber, última equipe de 2024 e futura Audi a partir de 2026.

"Eu acho que ele fez a decisão acertada, porque no momento em que você tem a chance de entrar na F1 e você não tem mais muitas escolhas, que é o que estava acontecendo... Você viu o próprio Carlos Sainz, que foi demorando muito e enfim, vai à Williams. É uma promessa? Sim, mas é um passo difícil. Você sai da Ferrari e vai para a Williams, neste momento... Né? Então, eu acho que ele (Bortoleto) aproveitou, e os empresários dele aproveitaram bem uma oportunidade de entrar na vaga que tinha e tem que entrar."

"Se o carro (da Sauber) vai ser competitivo ou não? A expectativa agora, agora, é que não, não seja. Mas ele pode ser. Tudo bem, o ano que vem não vai ser do zero (em termos de regulamento), vai ser em 2026, mas já muita coisa pode mudar para o ano que vem. E a gente viu esse ano a Haas", seguiu Mariana.

"Se a gente conversasse sobre a Haas lá atrás (no começo do ano), você ia dizer 'tá, vai ficar ali [no fundo do grid] de novo se arrastando'. Você está num momento da F1 em que as coisas podem mudar. Eu acho que ele (Bortoleto) fez a decisão certa e espero que a equipe se estruture da melhor forma para que ela possa evoluir de maneira segura -- mais do que rápida, segura --, e não daquele jeito em que começa a tomar um rumo, acha que vai funcionar e aí vai para trás de novo", continuou a repórter de F1.

"E aí ele (Bortoleto) tem um ambiente frutífero ali, porque tem o [Nico] Hulkenberg, que é um cara legal para ter como companheiro: tem muita experiência e não vai ficar 'se metendo' com o Gabriel, não vai ficar fazendo jogo ali. O Gabriel vai ter uma certa paz de espírito nesse aspecto. A equipe está se estruturando, começando a se montar, então eu acho que ele tomou, sim, a atitude certa, e sei o que posso esperar dele como piloto -- focado, rápido e, falei isso bastante, um cara maduro já", opinou ela.

"Não sei como vai ser, para ele, lidar com a pressão da F1, que é muito diferente da pressão da F2, mas, na pista, você vê na F2: momentos em que ele podia ir para cima, mas ele foi pensando no campeonato, 'segurando e segurando' até o momento certo, 'naquela curva', aí se meteu e foi. Então, ele tem a tranquilidade de saber o momento certo do ataque. E ele não é um cara medroso, então eu acho que ele tem todas as qualidades para evoluir junto [com o time]. Sou super positiva. Vamos ver como será na F1".

