Na última terça-feira (12), a Aston Martin anunciou o afastamento de Dan Fallows como diretor técnico da equipe de Fórmula 1. Ele continuará a fazer parte da marca britânica, mas não se espera nenhum papel importante no desenvolvimento do carro para corridas.

Ainda não foi especificado qual será a nova função de Fallows ou quem ocupará seu antigo cargo, mas, de acordo com a BBC, Bob Bell assumirá a função em março.

A reportagem também informa que a decisão da equipe em se separar de Fallows foi tomada pelo CEO Andry Cowell, ex-chefe do programa de motores da Mercedes, que assumiu o comando da Aston Martin em outubro e está fazendo as primeiras mudanças na equipe, visando melhorar o desempenho.

Importante lembrar que Adrian Newey se juntará ao time em março de 2025 com um salário anual de 30 milhões de euros. Ainda não está claro quando Enrico Cardile entrará para a equipe, mas todas as mudanças estão sendo feitas pensando em sair do fundo do grid.

Ao que tudo indica, Cowell estará por trás novamente dos próximos passos a serem dados pela Aston Martin.

Andy Cowell, Chefe Executivo do Grupo, Equipe de F1 da Aston Martin Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

