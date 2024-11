F1: Ferrari define data para primeiro teste de Hamilton

Acreditava-se que Lewis Hamilton teria seu primeiro contato com a equipe e carro da Ferrari já nos testes pós-temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, no entanto, a possibilidade foi descartada.

Isso se deu, principalmente, porque a Mercedes confirmou a presença do heptacampeão em alguns compromissos promocionais de fim de ano - o que inclui uma aparição para a patrocinadora do título da equipe, a Petronas, no dia do teste de Abu Dhabi, como apurou o Motorsport.com.

A Ferrari tinha alguma esperança de que a parceria com Hamilton pudesse ter uma vantagem inicial se a Mercedes tivesse liberado o britânico para o teste de pneus pós-temporada que acontece em Abu Dhabi na terça-feira após o final da temporada de F1 em dezembro.

Porém, sem a cooperação da Mercedes, isso significa que os italianos precisarão esperar um tempo extra até conseguir colocar o piloto em um de seus carros - e isso só deve acontecer já no início de 2025.

Além de um dia de filmagem, não é permitida uma corrida ou teste com o carro de 2025 fora do evento de pré-temporada no Bahrein, mas a Ferrari está planejando colocar Hamilton em um de seus carros anteriores antes disso.

O chefe da equipe de Maranello, Fred Vasseur, disse que a ideia provisória é usar um ou dois dias de 'teste de carros anteriores' para que Hamilton tenha seu primeiro contato com um desafiante dos italianos.

"Não tenho certeza de que ele precise de muitas horas para se adaptar", disse Vasseur ao Motorsport.com.

"Ele tem experiência suficiente para ser rápido no primeiro dia, ou pelo menos muito em breve. Teremos um ou dois dias de TCA, mais o teste no Bahrein, e isso será suficiente".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

As regras de TCA da F1 permitem que as equipes corram com carros que foram "projetados e construídos para cumprir os Regulamentos Técnicos de qualquer um dos três (3) anos imediatamente anteriores ao ano que precede o ano do campeonato".

Isso significa que, desde este ano, as equipes podem correr com seus carros de 2022, a primeira geração de máquinas construídas para os novos regulamentos de efeito solo.

A Ferrari provavelmente dará uma chance a Hamilton em seu carro de 2022, o F1-75, em sua própria pista de testes de Fiorano, que fica ao lado da fábrica de Maranello.

Vasseur disse que o trabalho está sendo realizado na fábrica para finalizar um programa para colocar Hamilton em dia com as operações da Ferrari antes do início da campanha de 2025, mas não é algo com que ele estivesse pessoalmente envolvido no momento.

"Com certeza temos parte da equipe já focada em 2025, no plano de testes, na comunicação e assim por diante, com Lewis fazendo parte disso", disse ele. "Mas não na equipe de corrida e isso não está na minha mente".

