F1: Parceria dá nova identidade para Alfa Romeo a partir de 2023

O ano de 2023 marcará um novo recomeço para a Alfa Romeo F1 Team Stake, começando com o anúncio de uma nova parceria com o valor recorde em patrocínio com uma das principais marcas mundiais de entretenimento e estilo de vida, a Stake, criando um novo nome e identidade para a equipe. Vários setores de negócios estão agrupados sob a marca guarda-chuva Stake e, juntos, criam um dos maiores e mais abrangentes pacotes mundiais de entretenimento. Isso faz da Stake uma das marcas mais atualizadas e ambiciosas do mundo.

Fundada em 2017 por um grupo de empreendedores do setor de tecnologia e apostas, a Stake estabeleceu uma forte presença no mundo dos esportes desde então, e o investimento na Alfa Romeo F1 Team Stake é o seu mais recente empreendimento de apoio à uma equipe de sucesso que vem crescendo no Mundial de Construtores.

Famosa por construir uma comunidade entre seus usuários e criar uma experiência digital envolvente, a Stake possui um histórico comprovado de ativações bem-sucedidas prontas para serem levadas para o mundo do automobilismo.

A parceria plurianual visa aumentar o reconhecimento da Stake para um grupo mais amplo, o que permitirá à marca diversificar a sua base de fãs em todo mundo. A Stake apoiará os torcedores da Alfa Romeo F1 Team Stake criando um calendário de experiências e eventos mundiais paralelo ao calendário da F1, com mais detalhes sobre esses planos conforme a preparação para a temporada que se aproxima.

A Stake procura constantemente parcerias únicas e, como a Fórmula 1 é o apogeu do automobilismo e agora é considerado o esporte que mais cresce globalmente, esse investimento era inevitável. Com isso, a Alfa Romeo F1 Team Stake entra em um dos melhores portfólios de esportes e entretenimento, incluindo nomes como o astro canadense Drake, Everton Football Club, UFC, o lendário jogador de futebol argentino Sergio Aguero, os irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi, entre outros.

Alessandro Alunni Bravi, Diretor Executivo do Grupo Sauber e Equipe, disse: “Damos as boas-vindas à Stake como uma nova parceira corporativa da equipe, o que representa o início de uma nova era para as duas partes. O interesse pela Fórmula 1 tem aumentado muito nos últimos anos e a chegada de marcas como a Stake representa a exposição massiva que nosso esporte pode alcançar. Estamos animados para nos juntar a esse portfólio de marcas de esportes e entretenimento e ansiosos pelo programa de ativação que a Stake revelará para os nossos fãs”.

Bijan Tehrani, cofundador da Stake, disse: “Não poderíamos estar mais empolgados por nos unir a uma lendária equipe de F1 que compartilha conosco as mesmas ambições de crescimento e sucesso. A Alfa Romeo F1 Team Stake expandirá as oportunidades de engajamento dos fãs por meio da integração e ativação da marca. Estamos totalmente empenhados em melhorar os fins de semana de corrida, criando experiências únicas para todos os fãs da Alfa Romeo F1 Team Stake e aumentando o engajamento do público no meio digital”.

