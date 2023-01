Carregar reprodutor de áudio

O novo chefe da Ferrari na Fórmula 1, Frédéric Vasseur, está "convencido" que a equipe de Maranello tem tudo para conquistar o título, e que mirar qualquer coisa abaixo disso seria uma "falta de ambição".

Vasseur assumiu o cargo no lugar de Mattia Binotto no começo deste mês, após cinco anos à frente da Sauber / Alfa Romeo. Ele chega para comandar uma Ferrari que não sabe o que é ser campeã desde o Mundial de Construtores de 2008, e que viu suas esperanças irem por água abaixo após um início promissor em 2022.

Além de perder terreno para a Red Bull na guerra de desenvolvimento, a Ferrari também sofreu com a confiabilidade do motor, erros de estratégia e erros ocasionais na pista, fazendo com que a equipe vivesse uma seca de vitórias desde o GP da Áustria em julho.

Mas Vasseur minimiza as chances de fazer grandes mudanças em Maranello, acreditando que os ingredientes corretos já estão no lugar para que a equipe possa voltar a vencer.

"Estou realmente convencido de que a Ferrari hoje, e claro, minha experiência está limitada em duas semanas, tem tudo para vencer", disse Vasseur em sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo.

"Temos que colocar tudo no lugar para fazermos um bom trabalho, mas temos tudo para podermos vencer. Dá para olhar os resultados das últimas décadas e a roda está girando, e é apenas uma questão de melhora contínua para mim".

"Se estivermos fazendo um trabalho melhor que os outros em alguns meses ou anos, aí poderemos vencer. Nada está gravado na pedra. Se você olhar para algumas equipes que estiveram em condições de domínio há alguns anos, hoje elas não estão mais assim".

"Isso significa que não temos que tomar esse tipo de direção porque foi assim nos últimos 20 anos e ficará assim nos próximos 40. A F1 muda rapidamente e precisamos manter o foco no trabalho, na performance, e tudo será possível".

Enquanto o vice-campeonato de construtores do ano passado marcou o melhor resultado da equipe desde 2019, o CEO Benedetto Vigna disse em uma entrevista que nada além do título seria bom o suficiente, e que o segundo lugar é "o primeiro perdedor".

Questionado pelo Motorsport.com se ele sentia pressão em vencer o campeonato devido aos comentários de Vigna, Vasseur disse que é um "objetivo óbvio".

"Quando você está em uma equipe de ponta, não dá para ter outro objetivo se não a vitória. Não dá pra começar a temporada dizendo que ficará feliz com o vice. Seria uma falta de ambição. Acho que temos tudo para fazer um bom trabalho, e o objetivo tem que ser vencer".

Vasseur é o quinto chefe de equipe a assumir a Ferrari desde o último título, após Binotto, Maurizio Arrivabene, Marco Mattiacci e Stefano Domenicali.

Na Sauber, ele foi tanto chefe de equipe quanto CEO, enquanto a Ferrari é conhecida por ter uma política interna maior. Vasseur deixou claro que ele não se preocupa com seu nível de autonomia na Ferrari, dizendo: "A situação é clara".

"Mesmo no ano passado, na Sauber, eu reportava ao diretor-executivo do grupo, você sempre tem um chefe. Não é algo novo. Agora que chefio a equipe, tenho a liberdade de fazer como eu quero. Já discuti com Benedetto e John [Elkann, presidente-executivo da Ferrari] nos últimos dias sobre os pontos principais".

"Isso está claro e funciona perfeitamente".

