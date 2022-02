Carregar reprodutor de áudio

Dadas as crescentes tensões políticas na Europa pela recente invasão da Rússia à Ucrânia, uma equipe da Fórmula 1 está indiretamente envolvida com possíveis consequências de um conflito: a Haas. O chefe da equipe americana, Günther Steiner, disse antes dos acontecimentos desta quinta-feira (24) que não acreditava em algum prejuízo, mas já foi retirado pela principal patrocinadora de uma coletiva de imprensa nos testes de pré-temporada.

O time é parceiro da Uralkali - empresa multinacional chefiada pelo bilionário russo Dmitry Mazepin, pai de Nikita Mazepin - que é um de seus principais pilares financeiros.

"Não estamos envolvidos na questão política porque isso está distante de mim", comentou Steiner ao site RaceFans. "Obviamente, sabemos o que está acontecendo no mundo neste momento, essas coisas estão em toda parte. Acompanhamos e, se houver algo, vamos lidar com isso."

"No momento, não nos envolvemos porque não temos direito de voto nessas coisas, para ser sincero, e fico aliviado por não termos. Estamos aqui pelo esporte. Se acontecer algo, sanções ou qualquer outra coisa, vamos lidar com isso. Agora, não há muito a ser feito", acrescentou.

Essas palavras de Steiner foram antes da invasão, ocorrida pouco antes do começo do segundo dia de testes de pré-temporada da F1. Ele estava confirmado na conferência de imprensa dos chefes de equipe, mas foi retirado do compromisso pela própria Uralkali.

Mazepin, único russo do grid, disse que "não gosta" de misturar esporte com política e que deseja pensar nas sessões de Barcelona por enquanto.

A categoria ainda não se manifestou oficialmente se o GP da Rússia, marcado para setembro, será mantido. Sebastian Vettel foi o mais categórico dos pilotos a se manifestar contra a corrida e já garantiu que não irá ao evento caso ocorra.

