F1: Após 'treta' em Spa, Hamilton manda 'presente' a Alonso; entenda

Após a troca de farpas com o espanhol Fernando Alonso, da Alpine, no GP da Bélgica, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, postou em suas redes sociais um 'presente' para o antigo rival na Fórmula 1.

O heptacampeão publicou em seu Instagram a foto de um boné da Mercedes autografado com os dizeres: "Para Fernando". O 'ato' de Lewis vem após Alonso dizer que Hamilton "só sabe pilotar quando está em primeiro" depois do acidente entre os dois em Spa-Francorchamps.

Fala de Alonso

"Que idiota! Fechar a porta do lado de fora. Nós tivemos uma grande largada, mas esse cara só sabe como pilotar e largar saindo de primeiro", disse o bicampeão mundial via rádio após a batida na primeira volta da corrida.

Questionado sobre o incidente depois da fala de Alonso, Hamilton assumiu a culpa no 'lance' e afirmou que é "bom saber" como o rival se sente em relação a ele, ponderando ainda que os dois tiveram rumos de carreira completamente diferentes.

Rivalidade antiga

Alonso e Hamilton foram companheiros de McLaren na temporada 2007, quando o espanhol era o bicampeão reinante, após títulos com a Renault, e o britânico era um novato, depois de vencer o campeonato de 2006 da GP2, que hoje é a Fórmula 2.

Entretanto, apesar da promissora dupla, o time de Woking entrou em um 'racha', já que Hamilton começou a ameaçar a supremacia de Alonso, que se sentiu desprestigiado na equipe. Na visão do espanhol, o companheiro passou a ser favorecido por causa de sua nacionalidade.

No fim das contas, ambos brigaram pela taça daquela temporada, mas terminaram empatados e perderam o título para o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, por um ponto. Em 2008, Hamilton seguiu na McLaren e foi campeão, enquanto Alonso voltou para a Renault.

Em 2010, o espanhol foi para a Ferrari, mas não conseguiu superar o alemão Sebastian Vettel, então na Red Bull, para conquistar seu terceiro campeonato. Hamilton, por outro lado, foi para a Mercedes em 2013 e, com o início da era híbrida da F1 em 2014, conquistou mais seis títulos, enquanto Alonso sofreu com o declínio da escuderia de Maranello e apostou na McLaren-Honda a partir de 2015, vivendo dias ainda piores e se aposentando no fim de 2018. Voltou à ativa em 2021 com a Alpine.

A 'treta' entre Alonso e Hamilton em Spa

