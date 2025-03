Oscar Piastri terá George Russell como oponente na largada para o GP da China de Fórmula 1. Porém, os dados da classificação mostram que o australiano foi completamente imbatível ao conquistar sua primeira pole position.

Ambas as voltas de Piastri teriam garantido a pole position, que acabou sendo estabelecida em 1m30s641, com Lando Norris em terceiro na outra McLaren.

Norris teve dificuldades para repetir seus melhores tempos da fase intermediária de ambas as sessões de classificação, pois seu estilo de atacar na entrada da curva sobrecarrega os frágeis Pirelli C4 softs, o que leva a um deslizamento adicional na nova superfície lisa, prejudicando ainda mais a borracha.

A comparação dos traços de GPS das melhores voltas de ambos os pilotos da McLaren em suas primeiras corridas no terceiro trimestre mostra que a principal perda de Norris decorre da tentativa de carregar muita velocidade na Curva 6 em comparação com Piastri - já que ele surge com um déficit de 0,2 segundo.

Isso se mantém até as duas últimas curvas, com a frenagem antecipada de Norris para a 'hairpin' sendo bem recompensada, já que ele reduziu a vantagem de Piastri para pouco mais de um décimo, o que significa que ele estava apenas 0,09s abaixo da linha de chegada, contra 1m30s703 de seu companheiro de equipe.

O abandono de Norris em sua última volta significa que Russell se torna o piloto a ser comparado a Piastri - o piloto da Mercedes ganhou ao tentar "algo muito diferente" em sua última volta de preparação.

"Saí dos boxes e fui bem devagar na volta de aquecimento antes da minha volta rápida", explicou Russell quando pressionado sobre o que havia mudado antes de sua corrida para o segundo lugar no segmento final da classificação.

"Na primeira volta do Q3, eu estava com todo o gás e parecia tudo bem - acho que estava em P5, mas dois e meio, três décimos atrás de Oscar".

"E então encontrei quatro décimos na minha última volta. Foi realmente muito bom".

George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Nas voltas finais, Russell chegou à Curva 13 com uma vantagem de 0,05s sobre Piastri - a Mercedes desfrutava de uma velocidade máxima notavelmente melhor em comparação com a McLaren em todas as zonas de aceleração de Xangai e tinha uma diferença de 12 mph (Russell freou a 207,5 mph) nesse ponto.

Mas, mesmo com seu último esforço, Russell acabou sendo 0,02s mais lento do que a primeira corrida de Piastri e ficou 0,082s abaixo do tempo da pole também.

Tudo isso graças ao "hairpin da minha vida" de Piastri, em que ele jogou seu MCL39 no ápice apertado da Curva 13, apenas com uma única e suave e controlada varredura do volante. Isso abriu sua saída, mantendo um excelente impulso.

Mas isso ainda lhe rendeu apenas 0,15s em comparação com o tempo provisório da pole, quando ele freou com um déficit de 0,2s para si mesmo, e foi realmente seu esforço para acertar a última curva. Os dados mostram que Piastri pisou no acelerador um pouco mais cedo na segunda vez e apenas forçou o problema do ápice até a saída - que rendeu mais 0,05s e reduziu a referência.

"Honestamente, minha primeira volta foi melhor do que a segunda", disse Piastri na coletiva de imprensa pós-qualificação.

"Mas logo no hairpin no final da reta eu perdi um pouco de tempo e não fiz o melhor hairpin. Na segunda volta, eu estava cerca de dois décimos abaixo de mim mesmo, então pensei: 'por que não fazer o hairpin?'".

"E ganhei esses dois décimos de volta e depois encontrei um pouco mais na última curva. Então, honestamente, sem isso, eu estava tentado a fazer um boxe antes disso. Agora estou muito feliz por não ter feito isso. Fiz uma boa curva, só isso".

Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!