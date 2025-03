Liam Lawson está tendo mais um fim de semana decepcionante após sua estreia oficial pela Red Bull na Fórmula 1. O piloto não conseguiu se classificar bem para a Sprint - tomando a última colocação e repetindo o feito para a corrida principal nesta madrugada.

"Não era o que esperávamos", disse Helmut Marko à Sky.

O ex-campeão mundial Jacques Villeneuve já havia dito antes do sprint que seria melhor para a Red Bull manter sua antiga dupla de pilotos. "No momento, é pior do que com [Sergio] Pérez", disse o canadense - e ele estava certo: o mexicano nunca terminou em último duas vezes seguidas.

Pelo menos Lawson não está procurando desculpas, como o fato de ter sido prejudicado em sua última volta no Q1 porque Pierre Gasly, que estava atrás dele, decidiu pular a fila pouco antes da última curva e, por isso, ele começou sua volta muito próximo do Alpine.

"Essa não deveria ser a razão pela qual eu não consegui entrar no Q2. Deveríamos ter chegado na primeira volta", esclarece. "Isso é algo em que preciso trabalhar".

E ele não quer ignorar o fato de que conseguiu ganhar algumas posições no sprint: "Estou em um Red Bull, então o 14º lugar não é aceitável".

Lawson: "Não tenho tempo" - Marko: "Ele tem razão"

Desta vez, na classificação, foram os pneus que Lawson não conseguiu aquecer adequadamente. "O carro simplesmente tem uma janela de trabalho muito pequena. É difícil. Difícil de dirigir, difícil de colocar o carro nessa janela", ele reclama. "Mas se o Max [Verstappen] consegue dar conta do recado, então eu deveria conseguir".

"Eu gostaria de dizer que isso vai melhorar com o tempo - e é claro que vai - mas eu simplesmente não tenho esse tempo".

Ele sabe disso, e Helmut Marko também sabe: "Ele tem razão", confirma o austríaco quando confrontado com essa declaração.

"Foi decepcionante e temos que olhar para isso e analisar tudo. Então veremos", diz Marko. Em outras palavras, o cockpit de Lawson na Red Bull já parece ameaçado após menos de duas corridas.

Quando perguntado se uma troca poderia ser feita durante a temporada, Marko teve que pensar bastante, mas depois disse: "A F1 é um esporte competitivo".

E Lawson não está apresentando o desempenho desejado. "Ele simplesmente não conseguiu", critica Marko.

Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!