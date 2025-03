Lewis Hamilton conquistou a pole position para a corria Sprint e venceu a etapa no GP da China de Fórmula 1. Porém, esse desempenho não era esperado do carro da Ferrari e, para Charles Leclerc, a classificação para a etapa principal mostra o verdadeiro ritmo do SF-25.

Hamilton e Leclerc se classificaram em P5 e P6, respectivamente, para a etapa que tem a largada marcada para às 04h deste domingo (23). O resultado, segundo o monegasco, é o verdadeiramente esperado pela equipe italiana.

A vitória de Hamilton na Sprint foi um caso 'isolado' e o time ainda precisa entender onde estão as fraquezas de seu carro.

"Esta tarde, acho que o potencial simplesmente não estava lá", disse ele.

"A aderência geral simplesmente não estava lá, e acho que na Austrália senti que não fizemos um bom trabalho na classificação, e estávamos mais longe do que pensávamos, mas, se tivéssemos colocado tudo junto, acho que esperávamos estar a três décimos de distância".

"Acho que esses três décimos que vimos hoje são, em geral, a nossa posição. Além de Lewis ter feito um ótimo trabalho ontem, acho que hoje fiz um bom trabalho. Tenho certeza de que Lewis também fez um bom trabalho, e esse é o potencial do carro".

"Há um pouco mais no carro? Talvez. Três décimos, acho que não. Mas precisamos olhar para o dia de amanhã".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Kym Illman

Leclerc começou o sprint em quarto, mas terminou uma posição mais atrás, depois de ter sido ultrapassado por George Russell e, em seguida, lutando para encontrar uma maneira de ultrapassar a Mercedes, já que seus pneus estavam sofrendo.

"Esta manhã tivemos um bom ritmo no carro, especialmente no final da sessão, mas estar no ar sujo é sempre mais complicado, então eu queria uma qualificação melhor", acrescentou Leclerc.

"O gerenciamento dos pneus parecia bom, mas precisamos ter cuidado porque, do meu lado, eu estava tendo muitas dificuldades com o ar sujo. Lewis tinha um ritmo muito bom no ar livre. Só precisamos tentar encontrar ar livre desde a largada".

"Isso vai ser um pouco complicado porque, largando em P5 e P6, temos muitos carros na frente, então encontrar ar livre nunca é fácil. Mas vamos dar o nosso melhor e esperamos que nosso ritmo de corrida seja melhor do que o dos outros".

Hamilton entrou no treino classificatório esperançoso de repetir o sucesso de sexta-feira, mas sentiu que as mudanças na configuração deixaram sua Ferrari mais difícil de pilotar.

"Começamos muito otimistas, naturalmente, mas depois fizemos apenas algumas pequenas alterações, ajustes no carro, e isso realmente deixou o carro no fio da navalha", disse ele.

"Acho que o vento também aumentou um pouco, então o carro estava mais complicado hoje. Foi mais difícil fazer as voltas".

"Você quer um carro que seja equilibrado. No momento, de uma curva para a outra, o carro tem um equilíbrio diferente".

"Você só quer um carro em que possa confiar. Quando você ataca as curvas, você sabe que ele vai ficar com você em vez de travar e continuar ou entrar em sobreviragem e, quando ele é imprevisível, você não tem esperança".

Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!