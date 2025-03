Depois da primeira corrida Sprint, as equipes da Fórmula 1 se preparam para a corrida principal, que entrega o máximo de pontos do fim de semana e pode definir se Lando Norris segue na liderança do campeonato depois de reclamar do estilo de pilotagem de sua McLaren MCL39.

Oscar Piastri larga, pela primeira vez, da pole, com George Russell e Lando Norris fechando o top 3. Max Verstappen aparece 'fungando' no pescoço do novo líder do campeonato, com as duas Ferraris logo na sequência - Lewis Hamilton e Charles Leclerc seguidos.

Gabriel Bortoleto, que teve uma Sprint complicada, larga da 19ª posição, à frente apenas de Liam Lawson. O brasileiro foi atrapalhado pela Ferrari de Hamilton e não conseguiu cravar uma boa volta.

Neste domingo, a largada para a corrida principal está marcada para às 04h, no horário de Brasília.

A corrida irá ao ar na Band TV, Bandsports e Bandplay, mas também estarão disponíveis no aplicativo de streaming da categoria, o F1TV.

Previsão do tempo em Xangai

A previsão do tempo em Xangai para domingo (23) é de 26°C como máxima e 14°C a mínima, com probabilidade baixa de chuva uma hora antes da corrida. O vento está previsto para 12km/h e umidade entre 17% e 83%. O dia estará levemente mais quente do que a sexta-feira.

No horário da largada, a temperatura ambiente está prevista para 16°C.

Confira a programação do GP da China de F1:

Os horários de sábado está em negrito e itálico.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 00h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 04h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 00h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação GP Sábado 04h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 04h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 03h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 02h50 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 23h45 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

