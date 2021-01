F1: Vettel fala da expectativa para pilotar com motores Mercedes

Após guiar motores BMW, Renault e Ferrari durante sua carreira na Fórmula 1, Sebastian Vettel afirmou estar animado para pilotar com as unidades de potência da Mercedes em 2021, quando correrá pela Aston Martin/Racing Point.

Será a primeira experiência do alemão com a montadora de seu país. A maquinaria da Mercedes vem dominando a categoria máxima do automobilismo desde o começo da 'era híbrida', em 2014, e os motores germânicos continuam sendo os melhores da F1.

Com a ida para a Aston Martin após seis temporadas de Ferrari, Vettel finalmente poderá acelerar com as unidades de potência que o 'desbancaram' nos campeonatos de 2017 e 2018. E o tetracampeão mundial está "realmente ansioso para o novo desafio".

"Mal posso esperar para começar. Claro, estou muito animado para ver como é.”, disse Vettel ao F1-Insider.com. O alemão também comentou sobre seu período na Ferrari: “Não quero sentir falta deles, sou uma pessoa que prefere olhar sempre para a frente.”

Questionado sobre seu costume de dar nomes aos seus carros de F1, o tetracampeão respondeu: "Acho que vou fazer isso de novo. Já tenho uma ideia. De qualquer forma, tem que ser um nome que se encaixe com a Aston Martin."

O alemão também falou sobre a experiência de conhecer a nova equipe. “No momento, é claro, há muitos rostos novos, mas tenho certeza de que vai funcionar. Você sempre tem que se abrir para coisas novas”, completou.

TRÊS pontos-chave que travam a RENOVAÇÃO de HAMILTON com a MERCEDES; assista

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Motorsport.com debate a expectativa para a temporada 2021 da F1; ouça

Your browser does not support the audio element.

.