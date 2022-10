Carregar reprodutor de áudio

Para Sergio Pérez, a aparição do trator na pista no início do GP do Japão de Fórmula 1, realizado neste fim de semana, foi a "coisa mais baixa que já vi em anos".

O carro de segurança foi acionado depois que Carlos Sainz perdeu o controle e bateu na primeira volta da corrida, o guindaste - e pelo menos um comissário - estavam no traçado quando o safety car liderou o pelotão antes de uma bandeira vermelha interromper a prova.

A presença do trator só se tornou evidente para o mundo em geral depois que Pierre Gasly, que precisou ir aos boxes trocar a asa dianteira afetada por uma placa que voou e grudou em seu carro, passou por ele. O vídeo da onboard da AlphaTauri de número 10, somada à reação raivosa ao rádio, logo começou a circular nas mídias sociais durante o intervalo da bandeira vermelha.

"Nunca devemos ver um guindaste na pista enquanto os carros estão lá", disse Pérez. "Você realmente não sabe o que pode acontecer. Não importa [sobre] as condições, isso nunca deve acontecer e eu realmente espero que esta seja a última vez que possamos ver, em qualquer categoria, os veículos de recuperação na pista enquanto houver carros lá."

“Acho que da primeira vez, quando estávamos nas voltas do grid, a pista parecia boa, mesmo para os intermediários, mas acho que melhorou antes do início da corrida e, especialmente, acho que durante a primeira volta mais.

"Da primeira vez, quando estávamos nas voltas do grid, a pista parecia boa, mesmo para os intermediários, mas acho que melhorou antes do início da corrida e, especialmente, durante a primeira volta.

"Então, sim, acho que foi certo parar a corrida e começar de novo no momento em que fizemos, mas o que é realmente baixo e foi a coisa mais baixa que vi em em anos foram os dois veículos de guindaste por aí."

Por outro lado, vários pilotos disseram que não conseguiram ver o trator mesmo andando devagar atrás do safety car.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Para alguns dos pilotos que verificaram seus celulares durante o intervalo da bandeira vermelha, esta foi a primeira vez em que perceberam que haviam passado pelo guindaste, provocando uma rodada de comunicações entre eles pelo WhatsApp.

Suas admissões dão uma indicação de quão ruim era a visibilidade naquele momento, especialmente para aqueles que estavam mais atrás no pelotão, colocando mais foco na decisão de enviar o veículo para a pista em tais condições.

Fernando Alonso admitiu que não viu a grua, nem o carro de Sainz que havia batido na volta anterior.

"Eu continuo sem saber onde Carlos estava", explicou quando questionado pelo Motorsport.com sobre a visibilidade. "Também não vi o trator. Não há visibilidade. Atrás do safety car eu não consegui ver o trator e não vi o Carlos, então obviamente esse é o ponto baixo da corrida. Precisamos entender isso."

Daniel Ricciardo, da McLaren, Lance Stroll da Aston Martin e Zhou Guanyu da Alfa Romeo também admitiram que não conseguiram ver o trator.

BICAMPEÃO! E vem mais por aí? Rico Penteado analisa se haverá ‘ERA VERSTAPPEN’ na F1 até 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: