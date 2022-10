Carregar reprodutor de áudio

O GP do Japão de Fórmula 1 presenciou uma disputa emocionante entre os campeões Sebastian Vettel e Fernando Alonso na última volta que fez com que os dois pilotos cruzassem a linha de chegada apenas milésimos de distância um do outro.

Por ter acontecido durante a última volta e a briga entre Sergio Pérez e Charles Leclerc pelo segundo lugar também ter acontecido no mesmo momento, a transmissão oficial da F1 acabou não passando para o público a incrível disputa entre os dois pilotos.

O momento só se tornou de conhecimento dos fãs porque algum espectador, presente na corrida in loco, filmou da arquibancada e postou nas redes sociais. Rapidamente, o vídeo se espalhou e o momento foi muito 'celebrado', uma vez que a disputa foi emocionante e se estendeu até a linha de chegada. Alguns fãs compararam o momento - e a coincidência das cores dos carros - com uma cena emblemática do filme Carros.

Vettel e Alonso brigavam duramente pela sexta posição - logo depois do espanhol ter trocado seus pneus intermediários velhos por um jogo novo de compostos faixa verde e conseguido recuperar todas as posições perdidas durante a troca. Mesmo com pneus usados, Vettel conseguiu segurar a pressão do adversário da Alpine e recebeu a bandeirada milésimos à frente de Alonso - 0.011s.

Coincidentemente, eles se envolveram em um incidente no início, com um toque de Alonso fazendo Vettel girar.

"Bem, foi muito, muito perto", disse Vettel sobre a luta com Alonso. "Ele foi um pouco agressivo, eu diria. Nós nos tocamos. Fui para a esquerda porque ele teve uma largada ruim e eu tive uma boa largada. Depois tive um monte de deslizamento de rodas e alguns aquaplanagem e meio que perdi o carro, e depois toquei, e perdi o carro completamente. Mas então tivemos uma ótima recuperação no final."

