Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen conquistou o bicampeonato no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 em circunstâncias bizarras neste domingo. O holandes da Red Bull foi informado da sua conquista durante sua entrevista no parque fechado.

Isso aconteceu depois que a FIA deu a Charles Leclerc, da Ferrari, uma penalidade de cinco segundos por ganhar uma vantagem fora da pista em sua batalha na última volta com Sergio Perez.

Ao superar Leclerc do segundo para o terceiro lugar da prova, isso significou que Verstappen obteve um ganho de 10 pontos depois que todos os pontos foram concedidos, apesar de atingir apenas 50% da distância da corrida.

Verstappen comemorou com seus mecânicos no parque fechado depois de saber que era campeão, mas pôde ser ouvido na sala de resfriamento dizendo que não achava que havia vencido.

"Durante a corrida, eu não tinha ideia do que eles iriam decidir com os pontos", disse Verstappen.

"O principal objetivo era vencer a corrida, mas assim que cruzei a linha, fiquei tipo, OK, foi uma corrida incrível, bons pontos novamente, mas ainda não campeão mundial.

"Quando fiz minha entrevista após a corrida, de repente meus mecânicos começaram a aplaudir e eu fiquei tipo, o que está acontecendo? E então percebi que Checo era o segundo em vez de Charles, mas ainda não sabia se eram pontos ou meio ponto ou o que for, 75%, não sei como você faz isso.

"Mas então você leu as regras e [o delegado de mídia da FIA] veio até mim e disse que eu era o campeão mundial. Então comemoramos - e as pessoas me diziam que não, você ainda está perdendo um ponto. Eu estava tipo, isso é um pouco estranho.

"Mas, eventualmente, tivemos pontos suficientes, então fomos campeões do mundo novamente!"

PLUS: 10 momentos de Max Verstappen em 2022

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

A confusão sobre as regras veio após a mudança da FIA depois do GP da Bélgica do ano passado, que concedeu meio ponto apesar de ter completado apenas duas voltas atrás do safety car.

Como o regulamento para pontos reduzidos se refere apenas a corridas que não podem ser retomadas, o fato de o Grande Prêmio do Japão ter atingido seu limite de três horas, apesar de ter conseguido apenas 28 das 53 voltas planejadas, significava que os pontos completos poderiam ser concedidos.

"Para ser honesto, não me importo que tenha sido um pouco confuso", disse Verstappen.

"Na verdade, acho muito engraçado, porque no final das contas, não vai mudar o resultado.

"Quando cruzei a linha, de qualquer forma não foi suficiente, mesmo se você desse todos os pontos. Nesse cenário, não teria mudado nada."

Várias figuras de dentro do paddock da F1, incluindo o chefe da Red Bull de Verstappen, Christian Horner, sugeriram que as regras podem precisar de revisão no futuro.

Verstappen disse que havia "situações realmente complexas" relacionadas a corridas sendo suspensas e retomadas, e sentiu que precisava haver um equilíbrio quando se trata do livro de regras.

“É a diferença entre terminar uma corrida ou a corrida ficar com a bandeira vermelha no início, e então você não pode continuar”, disse Verstappen.

"É claro que há uma diferença entre os dois. Eu acho que se você não escrever regras suficientes, não é bom. Se você escrever muitas regras, também não é bom.

"É sempre difícil encontrar um meio-termo, eu acho."

BICAMPEÃO! E vem mais por aí? Rico Penteado analisa se haverá ‘ERA VERSTAPPEN’ na F1 até 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: