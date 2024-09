O segundo assento da Red Bull ainda não está 100% definido, isso porque, apesar de ter contrato para terminar a temporada de 2024 ao lado de Max Verstappen, Sergio Pérez não tem certeza sobre seu futuro na Fórmula 1 no próximo ano. Inclusive, segundo informações do renomado jornalista Joe Saward, sua aposentadoria deve ser anunciada ainda no GP do México.

Os rumores surgiram ainda no paddock do GP de Singapura. Apesar de ter se classificado bem em Baku, a Red Bull parece ter tomado a decisão de não continuar com o mexicano e já planeja uma maneira respeitosa de fazer sua despedida.

O jornalista diz que o plano para anunciar o fim da parceria deve acontecer no GP do México, que antecede a corrida do Brasil, e é a casa de Pérez. Essa ideia teria sido pensada para dar uma saída "suave" ao mexicano, evitando a palavra 'demissão'.

Saward ainda afirma que, apesar de ter sua academia de pilotos, a Red Bull ainda não tem certeza sobre quem assumirá o lugar ao lado de Verstappen na próxima temporada. Há sinais de que os taurinos estão buscando novos talentos nas categorias de entrada, inclusive, o jornalista levanta a possibilidade de Franco Colapinto.

Isso também levanta suspeitas sobre as recentes falas de Christian Horner sobre contato com George Russell, da Mercedes. Porém, o próprio Toto Wolff, chefe da equipe alemã, afastou os rumores.

Saward aponta que a Red Bull está de olho em Oscar Piastri, que surpreendeu a todos com seus resultados recentes na McLaren e pode vir a se tornar um dos alvos caso a notícia sobre Pérez se concretize. Importante lembrar que o empresário do australiano, Mark Weber, tem um contato próximo com o time de Milton Keynes.

O jornalista também aponta que surgiram rumores de que essa teria sido a motivação para a McLaren hesitar em liberar Gabriel Bortoleto para assinar com a Audi.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

