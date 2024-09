Depois de uma longa novela sobre qual seria o futuro de Daniel Ricciardo na Fórmula 1, a RB finalmente confirmou: o australiano não terá um assento com eles na próxima temporada. Na verdade, o piloto deixará o cockpit durante a pausa antes do GP dos Estados Unidos, que acontece no dia 20 de outubro.

Nesta quinta-feira (26), a equipe confirmou a saída de Ricciardo a partir do GP dos Estados Unidos. Essa é uma situação paradoxal, uma vez que o australiano considera a pista do Texas como uma de suas favoritas e sua 'segunda casa'. No entanto, a decisão da equipe irmã da Red Bull não parece ter levado isso em consideração.

Na atual temporada, Ricciardo tem 10 pontos a menos que seu companheiro, Tsunoda, mas esse não é o único motivo para sua demissão. Na verdade, o time esperava muito mais do piloto, relembrando tudo que ele fez quando estava na Red Bull e o período que passou na Renault.

Após passar uma temporada difícil na McLaren, sua volta ao guarda-chuva taurino parecia uma nova brisa de esperança para o australiano. Ele passou meia temporada como reserva da Red Bull, mas ganhou a chance de substituir Nyck de Vries na RB ainda em 2023. A ironia é que, agora, ele também é demitido faltando poucas etapas para o fim.

A saída de Ricciardo causa mais um impacto, dessa vez, na equipe mãe. Isso porque o australiano era cotado para substituir Sergio Pérez. No entanto, sua demissão pode significar que o mexicano continuará como companheiro de Max Verstappen.

"Todos na RB gostariam de agradecer a Daniel por seu trabalho duro nos últimos dois anos conosco. Ele trouxe muita experiência e talento para a equipe, com uma atitude fantástica, que ajudou todos a desenvolver o espírito de luta da equipe", disse Laurent Mekies ao confirmar a saída de Ricciardo.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

