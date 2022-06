F1 - Pérez explica batida no quali em Mônaco: "perdi a traseira"

Carregar reprodutor de áudio

Mesmo sem ser o favorito para a pole position do GP de Mônaco de Fórmula 1, Sergio Pérez travou um disputado duelo com Charles Leclerc no treino classificatório deste sábado (28) e não acompanhou o monegasco na primeira fila por apenas 28 milésimos. No fim da sessão, um acidente na Curva 10 tirou suas chances de brigar pela pole position.

O mexicano perdeu a traseira perto do Túnel e acabou rodando, sendo atingido por Carlos Sainz na sequência. A batida entre os dois 'trancou' a pista e causou a bandeira vermelha que encerrou a sessão.

"Lamento [a colisão] pela equipe por não ter conseguido melhorar, mas eu estava mesmo no ataque", disse o mexicano na volta aos boxes após o acidente. "Aproximando-me da Curva 10, de repente perdi a traseira e não consegui evitar a barreira de proteção."

"Claro, é decepcionante depois de ser tão competitivo hoje. As Ferraris foram particularmente rápidas, especialmente Charles, e acho que um lugar na segunda fila não é ruim."

Apesar de Mônaco raramente ser uma corrida movimentada, a previsão de tempo para o domingo é de chuva - e possivelmente até com raios - o que pode embaralhar as estratégias. Para Pérez, o segredo será se manter longe de problemas na pista.

"Dependendo do clima e da estratégia, muita coisa ainda pode acontecer amanhã", comentou. "A corrida será longa e será uma questão de evitar quaisquer incidentes."

O GP de Mônaco começará às 11h no horário de Brasília e a Band transmitirá a prova na TV aberta. O Motorsport.com acompanhará e detalhará todos os momentos em tempo real.

