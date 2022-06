Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino de classificação para o GP de Mônaco e nele, uma nova oportunidade de esquentar ainda mais as batalhas internas dentro das equipes, na quantidade de vezes que um piloto larga à frente do outro.

Na Mercedes, George Russell continua surpreendendo o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, chegando ao placar de 4 a 3 em sete etapas até agora.

Se na Mercedes a disputa está apertada, em dois times temos grandes ‘goleadas’. Na Ferrari, Leclerc faz 7 a 0 sobre Sainz, enquanto Bottas supera Zhou pelo mesmo placar.

Placares internos de classificações da F1 2022:

Lewis Hamilton 3 4 George Russell Max Verstappen 5 2 Sergio Pérez Charles Leclerc 7 0 Carlos Sainz Lando Norris 6 1 Daniel Ricciardo Fernando Alonso 4 3 Esteban Ocon Pierre Gasly 4 3 Yuki Tsunoda Sebastian Vettel 4 1 Lance Stroll Alexander Albon 5 2 Nicholas Latifi Valtteri Bottas 7 0 Guanyu Zhou Kevin Magnussen 5 2 Mick Schumacher

