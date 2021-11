F1: Pérez levanta torcida e lidera treino antes de classificação no México

O sábado da Fórmula 1 no Autódromo Hermanos Rodríguez começou da mesma maneira que terminou ontem: com a Red Bull no comando. Sergio Pérez foi o grande nome no terceiro treino livre, ao liderar com 1min17s024.

Ele foi 0s193 mais veloz que Max Verstappen, que havia liderado boa parte do treino, mas o mexicano fez a torcida levantar em sua última tentativa com pneus macios novos.

Lewis Hamilton foi o terceiro colocado, a 0s651 do mexicano. Valtteri Bottas foi o quarto. O inglês pareceu incrédulo ao final da sessão, ao saber da diferença para Pérez.

O treino foi marcado pela sujeira na pista - e a consequente falta de aderência - no seu início, deixando a maioria fora da primeira metade.

O Treino

Yuki Tsunoda foi o primeiro a entrar na pista com cinco minutos de sessão. O japonês reclamava que a pista estava escorregadia. Lance Stroll e George Russell vieram a seguir.

Com tanta sujeira na pista, a maioria dos pilotos decidiu permanecer nos boxes na primeira metade da sessão. Com 20 minutos, a metade do grid havia entrado, a maioria deles apenas para verificação. Norris era o líder com 1min19s244 aos 23 minutos.

Hamilton assumiu a ponta com 1min18s770 na sequência, encorajando outros pilotos para tentar uma volta rápida. Bottas respondeu ao seu companheiro e cravou 1min18s661 no minuto seguinte.

O torcedor mexicano se levantou para ver Pérez à frente, com 1min18s625, a 0s036 de Bottas.

Na metade do treino, foi a vez de Leclerc assumir a ponta, com 1min18s213. Ao mesmo tempo, Hamilton e Alonso escapavam da pista na curva 1 - não ao mesmo tempo - e retornavam ao asfalto.

A Red Bull colocou 'ordem na casa' e Verstappen assumiu a liderança com 1min17s537, à frente de Pérez em três décimos. Apenas Gasly e Alonso fizeram seus melhores tempos com médios, enquanto o resto do grid utilizou o composto macio.

Bottas assumiu a segunda posição quando restavam 25 minutos e viu Verstappen baixar seu tempo ainda mais, com 1min17s217, quase meio segundo à frente do finlandês da Mercedes.

Quarto colocado, Leclerc rodou na curva 4, após perder a traseira. Ele não bateu e retornou traçado logo em seguida.

Com novo jogo de pneus macios, Hamilton melhorou seu tempo, mas não o suficiente para desbancar Bottas, ocupando o terceiro posto quando restavam 15 minutos.

Pérez, também estreando novo jogo de macios, se aproximou de Verstappen, a 0s055 de seu companheiro. Mais tarde, com 5 minutos para o fim, o mexicano se superou, ao cravar 1min17s024, tomando a liderança.

Verstappen bem que tentou, mas não conseguiu retomar a ponta. Com isso, a dupla da Red Bull garantiu as duas primeiras posições.

O treino de classificação para o GP do México acontece neste sábado, às 17h (horário de Brasília).

Resultado final

F1 2021: Saiba TUDO dos treinos livres para o GP do MÉXICO, no Hermanos Rodríguez | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: