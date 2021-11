Lando Norris vai largar do fundo do grid no GP do México de Fórmula 1, depois que a McLaren escolheu uma nova unidade de potência.

O britânico era o único piloto com motor Mercedes a não ter ido além do limite de três motores até o momento.

Mas, depois de um complicado dia de abertura na Cidade do México, Norris deve se juntar a Lance Stroll da Aston Martin e Yuki Tsunoda da AlphaTauri no final do grid.

Com três pilotos largando do fundo do grid, as últimas posições serão baseadas em seus tempos na classificação - então haverá um incentivo para eles irem com tudo nos tempos de volta.

A decisão de Norris em assumir a quarta unidade de potência deve ser boa o suficiente para levá-lo até o final da temporada, com o companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, tendo adicionado um motor extra no GP da Turquia.

A McLaren está em uma luta muito acirrada com a Ferrari pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, com apenas 3.5 pontos separando-os.

A Ferrari obteve alguns bons ganhos com o desempenho de sua própria unidade nas últimas semanas, e a McLaren sente que sua rival tem algum ímpeto por trás dela no momento.

No entanto, a McLaren espera que a força extra que Norris vai obter por ser capaz de correr com uma nova unidade possa ser útil nos estágios finais da campanha.

