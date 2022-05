Carregar reprodutor de áudio

Após novas obras de reparo à pista, a Fórmula 1 realizou neste sábado o terceiro e último treino livre para o GP de Miami. E em uma sessão com uma longa interrupção após uma batida de Esteban Ocon, Sergio Pérez foi o mais rápido, à frente de Charles Leclerc e Max Verstappen, que teve um susto nos minutos finais, evitando por pouco um toque no muro.

Completaram o top 10: Fernando Alonso Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Alex Albon e Lando Norris.

A sexta-feira foi marcada por dois treinos livres de reconhecimento da pista, mas também teve várias bandeiras amarelas e vermelhas. No final, Russell surpreendeu colocando a Mercedes na ponta, enquanto Verstappen sofria para fazer voltas devido a diversos problemas de confiabilidade com a Red Bull.

E o sábado começou em Miami do mesmo modo que na sexta-feira, com a pista passando por novos reparos com o surgimento de áreas danificadas após os primeiros treinos livres.

O sábado começou menos movimentado que na sexta-feira, mas não com menos problemas para os pilotos.

Após algumas rápidas bandeiras amarelas, a primeira interrupção veio próximo dos 15 minutos de sessão. Esteban Ocon perdeu o controle de sua Alpine, rodando e batendo na curva 14, no setor sinuoso e apertado antes da entrada na grande reta.

Neste momento, é Verstappen quem liderava ao marcar 01min31s355 com pneus médios, ainda bem acima do 01min29s938 marcado por Russell na sexta. Em segundo vinha Leclerc, a 0s351, de macios. Também com o composto vermelho, Schumacher era o terceiro, quase 1s atrás do holandês. Russell era o quarto, com Sainz em quinto e Hamilton em sexto. Mas oito pilotos ainda não haviam marcado tempos.

Com a demora para a retirada do carro de Ocon, a sessão foi retomada com 33 minutos ainda no relógio, e a pista logo estava cheia novamente, com os pilotos se dividindo entre os pneus macio, médio e duro.

A 20 minutos do fim, Verstappen seguia na ponta com o mesmo 01min31s355, feito de pneus médios. Mas logo atrás vinha uma sequência de tempos com os macios. Leclerc era o segundo, a 0s231, com Bottas em terceiro, Sainz em quarto e Alonso em quinto, enquanto Russell e Hamilton vinham em oitavo e décimo sem marcar novos tempos e Pérez era o 17º.

No final das contas, a Red Bull mostrou sua força após uma sexta-feira complicada, com Sergio Pérez comandando a dobradinha ao marcar 01min30s304, ficando 0s194 à frente de Charles Leclerc em segundo. Max Verstappen foi o terceiro, a 0s345 do mexicano, apesar do grande susto nos minutos finais ao rodar e quase bater no mesmo ponto de Ocon.

A Fórmula 1 volta à pista ainda neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para a edição inaugural do GP de Miami, quinta etapa da temporada 2022. A sessão está marcada para 17h, com transmissão da Band e do Bandsports.

