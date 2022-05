Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen teve uma sexta-feira decepcionante em Miami. O atual campeão da Fórmula 1 fez apenas algumas voltas devido a problemas com o RB18, que sofre com as altas temperaturas. A Red Bull chegou a substituir a caixa de câmbio, mas depois surgiu um outro problema, agora hidráulico, que causou um incêndio, o que levanta novas preocupações sobre confiabilidade.

O começo de fim de semana do holandês vem após um fim de semana perfeito em Ímola, quando dominou e conquistou todos os pontos disponíveis.

Em uma nova pista, onde cada volta é preciosa para a aclimatação dos pilotos e coleta de dados pelos engenheiros, Verstappen passou praticamente todo o TL2 nos boxes. Mais cedo, ele teve problemas de superaquecimento do câmbio, substituído pela equipe para a segunda sessão.

I meccanici della Red Bull al lavoro sul cestello dei freni che ha preso fuoco nelle libere di ieri Photo by: Giorgio Piola

A operação foi concluída a tempo de liberá-lo para o TL2 mas, assim que saiu dos boxes, ele imediatamente comunicou via rádio que não conseguia virar o volante. Após algumas curvas, a situação se agravou, devido a um vazamento hidráulico que fez com que o sistema de frenagem travasse, criando um incêndio no freio traseiro esquerdo.

"Durante todo o dia, completei quatro ou cinco voltas rápidas", disse. "Não é a melhor maneira de começar um fim de semana de GP em pista nova. Vou tentar recuperar o atraso, mas há procedimentos que temos que trabalhar. Vou falar com a equipe, mas poderíamos ter feito muito mais hoje".

Red Bull Racing RB18, dettaglio del fondo smontato Photo by: Giorgio Piola

Com Verstappen fora do jogo, o programa da Red Bull acabou ficando nas costas de Sergio Pérez, que terminou o dia em terceiro, a dois décimos de George Russell. Nas simulações de corrida, encurtadas devido a mais uma bandeira vermelha causada por Latifi, Pérez teve um bom ritmo, ficando um pouco à frente de Leclerc.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, riparte dopo un testacoda Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mas os imprevistos não permitiram que a Red Bull tivesse uma imagem clara da ordem de forças do grid, como confirmado por Pérez.

"Não conseguimos ter todos os dados habitualmente disponíveis. Vamos enfrentar a corrida de forma mais cega que o habitual, mas não creio que seremos os únicos".

Sergio Perez, Red Bull Racing, nella conferenza stampa dei piloti Photo by: Motorsport Images

No entanto, a Red Bull parece tem um bom potencial geral e, no momento, para além do desempenho, o que preocupa novamente os engenheiros é a confiabilidade.

Pela primeira vez desde o começo do ano passado, Verstappen não parecia feliz com o longo tempo nos boxes. Mas o que importa são os pontos em disputa no domingo. Só que, para vencer a corrida, é preciso completar as 57 voltas sem imprevistos.

