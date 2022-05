Carregar reprodutor de áudio

Ícone do automobilismo mundial, Andretti revelou em fevereiro que estava trabalhando no estabelecimento de uma nova operação na Fórmula 1. A ideia é se juntar ao grid num futuro próximo, depois de uma tentativa fracassada de adquirir a equipe Alfa Romeo da Sauber, no ano passado.

A Andretti Autosport atualmente tem envolvimento na IndyCar, Indy Lights, Fórmula E e Supercars. O processo de adesão ao grid exige que a FIA emita uma chamada formal de interesse para novas inscrições, que até o momento não foi lançada.

Uma reunião incluindo Andretti e Ben Sulayem ocorreu na sexta-feira em Miami com bons prognósticos.

“Acho que ele está apoiando, mas há um grande processo que precisa passar e todas essas coisas”, explicou Andretti no paddock de Miami, na sexta-feira.

“Ele disse que está apoiando o processo. Ainda há um longo caminho a percorrer. Porém é legal, Mohammed gostou do que apresentamos.”

Embora Andretti pensasse que “não obteria uma resposta por um tempo” sobre ingressar no grid, ele revelou que já estão em andamento planos para estabelecer uma instalação de F1 em Indianápolis.

“Estamos gastando dinheiro para fazer a bola rolar, porque achamos que vamos conseguir”, disse Andretti.

“Estamos correndo um risco, mas achamos que vale a pena o risco. Porque temos que fazer a bola rolar. Então, estamos contratando pessoas e coisas assim.”

O chefe da Mercedes F1, Toto Wolff, disse em março que achava que qualquer nova equipe precisava “demonstrar o que pode fazer pelas outras equipes, pela F1 e FIA” para ajudar a categoria a crescer, enquanto Gunther Steiner, que lidera a Haas, disse em Miami que “10 equipes é uma boa solução” no momento.

