F1: Pérez lidera TL3 na Bélgica marcado por acidente de Leclerc

Atual campeão mundial da Fórmula 1 e líder da temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, voltou a mostrar no terceiro e último treino livre para o GP da Bélgica, 14ª de 22 etapas do atual campeonato da F1. Entretanto, quem ficou com o tempo mais rápido da sessão prática derradeira foi seu companheiro mexicano Sergio Pérez, que marcou 1min45s047 após o cronômetro zerar na manhã deste sábado.

Verstappen, por sua vez, cravou marca 0s137 inferior e superou o restante da concorrência no mítico circuito de Spa-Francorchamps, no qual o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, ficou com a terceira posição.

O top 4 foi completado pelo britânico Lando Norris, a 0s485 do líder. Piloto espanhol da Alpine, o bicampeão mundial Fernando Alonso foi o quinto, à frente do britânico George Russell, representante da equipe Mercedes.

Rival de Verstappen pelo título, o monesgasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o sétimo, mas bateu no fim da sessão em incidente que causou breve interrupção do treino em função de bandeira vermelha.

