F1 - Horner: Ricciardo não é mais o piloto dos tempos de Red Bull

Em meio à polêmica do mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023, em que Daniel Ricciardo é um dos protagonistas -- tendo sua saída prematura da McLaren confirmada para o fim de 2022 --, o antigo chefe do piloto falou sobre o atual momento do australiano.

Comandante de Ricciardo na Red Bull, pela qual o competidor correu entre 2014 e 2018, Christian Horner afirmou que o piloto de Perth não é mais o mesmo em relação aos tempos que representava o time de energéticos.

Ricciardo triunfou em sete de suas oito vitórias na F1 pela Red Bull -- a outra glória ocorreu com a própria McLaren no GP da Itália de 2021, em Monza -- e deixou a equipe austríaca em 2019 rumo à Renault, da qual saiu após 2020 para ser companheiro do britânico Lando Norris em Woking.

Segundo Horner, a situação de Daniel -- que sofre desde o começo de sua trajetória na McLaren, apesar do triunfo nas cercanias de Milão -- é "muito triste", enquanto o australiano procura opções no grid da F1 para 2023.

"Não o reconheço mais como o mesmo piloto que ele era quando estava conosco", disse o dirigente britânico em entrevista à Sky Sports nesta sexta-feira, dia em que começaram as atividades de pista da F1 no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps.

"Ele é um dos melhores caras por aí. Ele definitivamente tem capacidade. Espero que ele encontre um assento na F1. Espero que ele encontre seu mojo. Se você lembrar de algumas corridas que ele fez por nós, [como] a vitória em Mônaco com metade da potência em 2018, ele fez coisas incríveis."

"Você tem que lembrar de quando ele estava ao lado de Seb [Vettel], quando ele chegou ao time, e o quanto ele entregou, e o quão próximo ele obviamente estava com Max [Verstappen] também", ponderou Horner. "É duro para ele, mas eu espero que ele encontre alguma coisa para o futuro".

Na Red Bull, Ricciardo esteve em nível similar ao de Verstappen durante suas três temporadas como companheiros, mas Horner sente que o australiano não está mais performando nos mesmos padrões.

"Nós vimos quão próximos esses caras estavam. Max evoluiu desde que Daniel saiu do time, mas Daniel, no seu dia, estava 'sempre lá' (próximo ou à frente de Verstappen). Ele teve performances incríveis e ficamos tristes quando vimos ele deixar nosso time."

"Sua confiança foi abalada. Nós estávamos acostumados a vê-lo nos pódios fazendo shoeys (bebendo champanhe diretamente na sapatilha), 'bagunçando' com seu grande sorriso. Nós não vemos mais nada disso."

"Espero que ele ache uma oportunidade para seguir com sua carreira, pois acho que a F1 fica melhor tendo ele na categoria do que sem ele", completou Horner, cuja Red Bull lidera o campeonato de construtores da F1 2022, com Verstappen folgadamente na ponta da tabela de pilotos.

Já a McLaren, que chegou a um acordo com Ricciardo para dispensá-lo no fim de 2022, agora aguarda a confirmação de seu pré-contrato com o também australiano Oscar Piastri, reserva da Alpine 'tirado' do time francês pela equipe de Woking, cuja ideia é pôr o jovem ao lado de Norris.

