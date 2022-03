Carregar reprodutor de áudio

Após cravar a sua primeira pole position na Fórmula 1, Sergio Pérez disse que Red Bull não esperava largar da posição de honra no GP da Arábia Saudita no domingo. O mexicano revelou que a equipe austríaca estava "focando na corrida".

Pérez superou Charles Leclerc na classificação em Jeddah neste sábado (26) para garantir sua primeira pole position na categoria máxima do automobilismo. O monegasco da Ferrari foi 0s025 mais lento que Checo e larga no domingo da segunda posição, seguido do companheiro de equipe Carlos Sainz.

Em entrevista após a sessão classificatória, o mexicano da Red Bull comemorou o resultado obtido e revelou que não esperava cravar a pole.

"Levei algumas voltas! Mas que volta, foi inacreditável. Posso fazer 2.000 voltas e acho que não consigo bater essa volta. Foi inacreditável", comemorou Pérez.

"Na verdade, não esperávamos muito com as Ferraris na classificação, estávamos focando principalmente na corrida, espero que possamos pegá-los amanhã."

