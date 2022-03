Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez fez história na classificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1: o piloto mexicano é o primeiro de seu país a conquistar uma pole position. Para isso, ele teve que desbancar a forte dupla da Ferrari, que teve Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro no grid de largada da corrida deste domingo (26).

Max Verstappen, seu companheiro de Red Bull, terminou com o quarto melhor tempo e larga dessa colocação na corrida. A Mercedes, atual campeã de construtores, teve um grande baque com Lewis Hamilton: o heptacampeão caiu ainda no Q1 e sai de 16º, enquanto George Russell conquistou o sexto lugar.

Esteban Ocon ficou em quinto e viu seu parceiro de Alpine, Fernando Alonso cravar a sétima colocação logo atrás. Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Kevin Magnussen completaram o top 10.

As únicas equipes que não tiveram ao menos um piloto no Q3 - a parte final do treino classificatório - foram McLaren, Aston Martin e Williams, mostrando, mais uma vez, a fragilidade dos motores Mercedes no começo da atual temporada.

Mick Schumacher que havia ficado com a 14ª colocação no grid, não participará da prova, por conta de um forte acidente sofrido na qualificação. O alemão está bem e em exames de precaução.

O GP da Arábia Saudita está marcado para às 14h do próximo domingo e terá a transmissão da Band na TV aberta, do F1TV e a cobertura em tempo real do Motorsport.com.

Grid de largada completo do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #169 - TELEMETRIA: Rico Penteado aponta o que GP na Arábia terá de diferente

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: