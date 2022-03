Carregar reprodutor de áudio

Apesar de ter perdido a pole position do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 nos momentos finais do treino classificatório, Charles Leclerc ficou satisfeito com seu desempenho e parabenizou Sergio Pérez por ter sido o mais rápido neste sábado (26). O mexicano cravou a primeira pole position dele e de seu país na categoria e bateu o que parecia ser uma favorita Ferrari.

O monegasco e Carlos Sainz, seu companheiro de escuderia, tinham a dobradinha até os últimos segundos, quando o rival da Red Bull fez uma volta voadora e desbancou os dois. O outro piloto da equipe austríaca, Max Verstappen, ficou com a quarta colocação.

"A volta foi boa, para ser sincero, estou feliz com ela", disse Leclerc após a classificação. "Todo o treino foi apenas sobre se manter na pista e não cometer erros. Em seguida, na segunda volta do Q3, eu acelerei e consegui atingir o objetivo. Há um pouco aqui e ali [para melhorar], mas definitivamente não esperava que Checo viesse com esse tempo, então parabéns a ele."

"Tenho certeza que ele fez um trabalho incrível. Amanhã será outro dia e espero que tenhamos uma boa largada", acrescentou.

Leclerc é o atual líder do campeonato de pilotos da F1 2022, com 26 pontos, e a Ferrari está na ponta do mundial de construtores, com 44. Após dois anos de reconstrução, a escuderia chegou forte para o campeonato deste ano - com bons resultados na pré-temporada - e venceu a abertura no Bahrein.

Apesar de não terem a pole position da corrida da Arábia Saudita - que está marcada para este domingo, às 14h no horário de Brasília - as chances de um bom resultado e de nova vitória ainda são grandes.

