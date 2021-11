Sergio Pérez disse em entrevista coletiva na Cidade do México que encontrou seu caminho e considera lutar pelo pódio na reta final da Fórmula 1 em 2021. O meio do ano foi complicado para o mexicano, até ele somar dois top 3 consecutivos nos GPs da Turquia e dos Estados Unidos, resultados que o colocaram de volta na disputa pela terceira posição do campeonato de pilotos contra Valtteri Bottas, da Mercedes.

A cinco provas do fim, 'Checo' está 35 pontos atrás do finlandês da montadora alemã, distância que o integrante da Red Bull considera que poderia ser menor se não tivesse 'se perdido' no meio da temporada.

"Tive mais trabalho do que pensava (para me adaptar a uma nova escuderia)", disse o mexicano. "Encontrei um carro e uma equipe muito diferentes. Acho que estou cada vez mais aclimatado, mas creio que nos perdemos um pouco no meio da temporada em busca de mudanças que não conseguimos."

"Lamento termos perdido três ou quatro corridas e pontos importantes, procurando uma direção que não era a certa", acrescentou

Do GP da Grã-Bretanha à etapa da Rússia foram seis corridas e Pérez só conseguiu terminar em três delas dentro da zona de pontuação, com um quinto lugar na Itália como o resultado mais marcante. Isso em um momento em que a Mercedes diminuiu a diferença contra Max Verstappen, seu companheiro de Red Bull e líder do mundial.

Apesar dos números da época, a equipe anunciou que manteria o mexicano em 2022, decisão que não agradou a Pierre Gasly, da AlphaTauri, que aguardava a segunda chance no time principal.

"Seria muito fácil cair quando você tem o mundo inteiro contra você e tantas pessoas querem seu lugar", destacou Pérez. "Era aí que eu sentava e relaxava, pensava em minhas qualidades e dizia a mim mesmo que era questão de tempo até que desse certo."

Esses momentos ficaram para trás e o mexicano espera um final de temporada em que seja constante a luta pelo pódio.

"Acho que estamos em bom ritmo para disputar o top 3 nas últimas corridas. Há muito em jogo nas próximas provas e cada ponto será importante."

Antes de continuar, confira o capacete especial de Sergio Pérez para o GP da Cidade do México:

Christian Horner, chefe da Red Bull, indicou que até o final da temporada ele conta com Pérez como jogador de equipe apoiando Verstappen na luta pelo título de pilotos contra Lewis Hamilton, mas também colaborando com para tentar obter o mundial dos construtores, que seria o quinto para Milton Keynes.

Checo tem certeza de que seu trabalho é ajudá-los e diante de um possível cenário no GP da Cidade do México em que está à frente de Max, ele prefere não fazer suposições sobre se deixará o holandês passar.

"É complicado, devemos ver em que circunstâncias estaremos na corrida", reforçou o piloto. "No final das contas, estamos trabalhando como um time. A beleza das corridas é a decisão que é tomada no momento, em segundos. São questões muito complicadas."

