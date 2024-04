F1: Pérez coloca prazo para definição do futuro em 2025

Sergio Pérez comentou novamente antes do GP da China, que acredita que seu futuro em 2025 na Fórmula 1 poderá ser conhecido no máximo nas próximas duas corridas.

Enquanto o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, pede paciência e avisa que a decisão sobre a continuidade do mexicano na equipe em 2025 não será apressada, o piloto disse em entrevista à DAZN que espera ter tudo fechado em duas corridas, no máximo.

Pérez havia dito nos últimos dias na China que seu objetivo é assinar um contrato de dois anos com a equipe baseada em Milton Keynes, porque faria sentido para ele ter experiência no primeiro ano dos novos regulamentos técnicos que entrarão em vigor em 2026, mas Horner disse um dia depois que eles não serão pressionados.

Quando questionado pela emissora espanhola sobre seu futuro e quando ele poderá ser conhecido, 'Checo' Pérez indicou que acredita que tem as cartas a seu favor e que em pouco tempo tudo poderá ficar claro.

"Eu valorizo muito o fato de estar aqui e acho que agora será importante tirar essas corridas do caminho e também temos que definir o futuro em breve. Então, acho que será mais uma ou duas corridas, no máximo, para descobrirmos", disse ele na entrevista.

Depois do GP da China, a equipe principal viajará para os Estados Unidos para Miami, mas, em sua opinião, as coisas parecem estar indo na direção certa. O próprio conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, elogiou o mexicano, que está em segundo lugar no campeonato, por seu início de temporada.

O latino-americano entende o desejo de outros pilotos de oferecer seus serviços à empresa austríaca e ele mesmo reconhece que a filosofia da Red Bull é algo que ele gosta e é por isso que ele quer ficar com eles no futuro, especialmente porque, mesmo que o sucesso seja alcançado, eles nunca ficam parados.

"É inacreditável como os padrões da Red Bull são altos. Eu nunca vi isso na Fórmula 1. É por isso que adoro fazer parte desta equipe, porque mesmo que ganhemos a corrida, há muito o que fazer, há muito o que trabalhar, muito o que melhorar e você vê isso nas outras equipes, elas estão cada vez mais próximas. Mas na Red Bull não estamos quietos, somos todos muito fortes e é por isso que é incrível fazer parte dessa equipe."

