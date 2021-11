Toto Wolff, chefe da Mercedes, provocou os críticos de Lewis Hamilton por dizerem que ele só tem seus números na Fórmula 1 por conta do poderoso carro da equipe. Segundo o dirigente, os pilotos fazem parte de um 'sistema solar', onde todos tem suas pequenas contribuições.

Para exemplificar, ele citou Fernando Alonso, reconhecido como um dos maiores talentos da história do esporte, mas com 'apenas' dois títulos, que poderiam ter sido mais se não fossem as más decisões do espanhol, segundo alguns.

"Pessoas dizem que seriam campeões mundiais no carro de Lewis... bem, por que você não está naquele carro?", indagou Wolff em entrevista ao veículo britânico Daily Mail. "Por que ele trocou a McLaren pela Mercedes em 2013? Foi uma jogada inteligente. Existem exemplos, até agora, de pessoas que fazem um movimento pelo dinheiro em vez do carro."

"Alonso é sem dúvida um dos melhores pilotos da história e é muito decepcionante para o automobilismo que ele não tenha mais que dois títulos, mas é sobre saber que você faz parte de um sistema solar e não é o sol. Alguns pilotos erraram, entram no foco da mídia e começam a acreditar que eles eram o astro principal. Nenhum de nós é. Somos satélites, os planetas que giram."

