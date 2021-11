F1: Pérez vê ordem de equipe da Red Bull como “complicada” em casa

Sergio Pérez disse que ele e a Red Bull podem enfrentar uma decisão "complicada" para a equipe no GP do México de Fórmula 1, em uma tentativa de ajudar Max Verstappen a conquistar o título.

O mexicano ruma para o GP em casa sabendo que tem a melhor oportunidade de sua carreira de triunfar diante de seus fãs.

Mas, apesar da chance clara que tem de almejar uma vitória, Pérez está bem ciente de que o foco da Red Bull agora é garantir que o companheiro de equipe Verstappen maximize suas oportunidades de marcar pontos.

Com Verstappen apenas 12 pontos à frente do rival do título Lewis Hamilton, com cinco corridas restantes, a Red Bull ainda não pode se dar ao luxo de conceder qualquer terreno desnecessário.

Isso abriu um cenário em que Pérez pode se ver liderando o GP do México, mas depois ser obrigado a sacrificar seu triunfo.

Falando na Cidade do México antes do fim de semana do GP, Pérez aceitou que poderia haver uma situação potencialmente complicada de ter que desistir de uma vitória em casa, mas reconheceu que era algo que só poderia ser avaliado depois que a corrida estivesse em andamento.

"É complicado", disse ele quando questionado sobre a possibilidade de as ordens do time ‘roubarem’ a vitória dele.

“Devemos ver quais as circunstâncias que teremos na corrida. Afinal, somos pilotos trabalhando em equipe e o foco principal é a equipe.”

“É o quadro geral. Teremos que olhar para as circunstâncias. E essa é a beleza das corridas: que as decisões são tomadas no momento, em segundos, mesmo que sejam questões muito complicadas.”

Pérez chega ao México depois de dois pódios consecutivos no GP da Turquia e dos Estados Unidos.

E com a expectativa de que a Red Bull seja a ditadora de ritmo na pista de grande altitude da Cidade do México, Pérez está otimista sobre terminar sua campanha em alta.

“Acho que estamos em um bom ritmo para lutar pelo pódio nas últimas corridas”, disse ele quando questionado sobre suas chances de vencer o México. “Estamos lutando muito nessas últimas corridas e cada ponto será importante.”

“Eu ficaria orgulhoso de poder realizar um dos meus sonhos desde a minha infância [e vencer]. Esta é uma oportunidade real que depende de mim e da minha equipe, enquanto outros anos dependeu de outros fatores. Portanto, há uma chance muito real e minha motivação é 100%.”

