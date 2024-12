F1: Engenheiro experiente de Verstappen deixa cargo na Red Bull

Michael Manning é um veterano na equipe que cerca Max Verstappen, o engenheiro é responsável por controlar as largadas do piloto e fica no controle de toda a corrida. Agora, ele deve deixar a Red Bull, segundo informações do De Telegraaf, isso porque o mesmo estaria "pronto para dar um passo à frente" na Fórmula 1.

O jornal informa que o engenheiro de controle indicou à equipe que não gostaria mais de viajar tanto para acompanhar as corridas previstas no calendário. Agora, a vaga estaria aberta para envio de novos currículos, no entanto, isso não significa demissão de Manning, que deve seguir trabalhando na fábrica em Milton Keynes.

Com a saída de Manning, Verstappen também perderá uma força experiente ao seu lado. O engenheiro está ativo na F1 desde 2005. Ele começou sua carreira na categoria rainha na Jordan como engenheiro de controle.

Passando pela Midland, Spyker, Force India e Lotus, ele entrou na Red Bull em 2011. Seu tempo na garage austríaca pode ser considerado bem-sucedido, pois ele conseguiu comemorar oito títulos de pilotos. Além dos quatro com Verstappen, ele também esteve envolvido nos quatro do alemão Sebastian Vettel.

