A McLaren chegou à China como favorita clara à vitória e confirmou as expectativas com a única sessão de treinos liderada por Lando Norris e Oscar Piastri em terceiro. Para a primeira corrida Sprint da temporada de 2025 da Fórmula 1, a dupla não começará na ponta, mas ainda apresenta o carro dominante.

Na classificação para a Sprint, a mudança para pneus macios afetou o ritmo da dupla papaia e eles terminaram apenas como terceiro e sexto.

Depois de terminar 0,080 segundos atrás do pole Lewis Hamilton, o australiano disse: "No geral, foi um dia positivo. Tudo correu bem na primeira e na segunda parte da classificação, mas não conseguimos tirar o melhor proveito do carro na última parte".

"Infelizmente, eu estava rápido nos momentos errados da qualificação de sprint. Isso é bom e ruim. Bom porque está claro que o carro tem um bom ritmo".

"Especialmente na corrida, nosso ritmo é muito forte. E isso nos dá esperança para mais tarde".

"Amanhã, acho que posso largar da terceira fila e lutar na frente. Acho que teremos um resultado melhor do que o de hoje".

Sobre o novo asfalto, Piastri disse: "O novo asfalto oferece muita aderência, mas também é muito instável. É muito difícil encontrar o ritmo certo em determinados momentos".

Oscar Piastri, McLaren Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

