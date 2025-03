A Red Bull estava preocupada em não conseguir chegar às duas primeiras filas na largada da sprint do GP da China de Fórmula 1 depois do péssimo desgaste dos pneus nos treinos, de acordo com o conselheiro da equipe Helmut Marko.

A equipe saiu da abertura da temporada na Austrália com a confirmação de que a principal rival McLaren está um passo à frente em termos de ritmo e desgaste dos compostos e houve mais provas na única sessão de treinos em Xangai de que a Red Bull tem alguns pontos fracos a resolver.

Verstappen terminou em 16º no TL1 com Lawson em 18º, e embora a Red Bull nunca tenha a tendência de usar modos de motor potentes nas sessões de treinos, houve uma preocupação genuína com sua falta de desempenho.

O holandês ainda parecia um pouco distante no SQ1 e no SQ2, mas na disputa entre os dez primeiros, ele fez uma volta que lhe rendeu o segundo lugar e ficou a apenas 0s018 da pole sprint estabelecida por Lewis Hamilton, da Ferrari.

O segundo lugar de Verstappen na largada foi uma surpresa para a equipe, com Marko admitindo que a Red Bull não esperava ver nenhum carro da McLaren ou da Ferrari fora das duas primeiras filas.

"Foi muito melhor do que o esperado", disse o conselheiro ao Motorsport.com. "Estávamos realmente preocupados com a possibilidade de não ficar nas duas primeiras filas. Eles mudaram várias coisas no carro, o que obviamente também ajudou, e depois veio uma mega volta de Max."

Falando mais sobre os problemas da Red Bull nos treinos, o austríaco disse: "Foi muito complicado. Não ficamos entre os seis primeiros e o desgaste dos pneus foi horrível. Portanto, espero que amanhã possamos ver a velocidade em toda a distância, mas essa foi uma surpresa muito positiva."

"Esperamos que, com essas mudanças, o desgaste dos pneus também melhore drasticamente. A sprint é de 19 voltas, o que é bastante, mas nos sentimos positivos."

