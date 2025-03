Liam Lawson atribuiu os problemas enfrentados na classificação sprint do GP da China de Fórmula 1 à incapacidade de resfriar os pneus o suficiente para a última volta, o que o levou ao último lugar no grid.

O neozelandês estava em 10º lugar na tabela após as primeiras corridas, com um tempo de 1m32s729, mas a segunda tentativa de volta rápida foi abortada - e, por fim, excluída - depois de passar pela curva 9 e ultrapassar os limites da pista.

Lawson teve dificuldades visíveis com a aderência durante a sessão e não conseguiu baixar a temperatura dos pneus médios o suficiente durante as voltas de resfriamento para sua tentativa final. Isso fez com que ele tivesse que lutar com o carro nas primeiras curvas antes de 'encalhar' no final do segundo setor.

"Obviamente uma pena", lamentou Lawson após a sessão. "Acho que, desde o ponto de partida, não foi tão ruim, a primeira volta foi boa e depois estávamos apenas tentando continuar, mas ficamos de fora para tentar esfriar os pneus na pista."

"Para ser sincero, tive muita dificuldade para baixar a temperatura no início da segunda volta, então começamos muito quentes e, durante a volta, tive muita dificuldade. É frustrante. É realmente uma pena, porque acho que começamos bem no classificatório - a primeira volta não foi incrível, mas foi relativamente boa, então é uma pena ficar de fora por algo tão frustrante. Nosso ritmo deveria estar muito mais alto do que estamos."

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Obviamente, temos a corrida sprint de amanhã para tentar aprender algumas coisas e depois a classificação também, obviamente. Queremos fazer um trabalho melhor nisso."

Os dados do GPS mostram que, nas voltas iniciais do SQ1, Lawson estava relativamente empatado com Verstappen até o setor final. Lawson estava muito menos seguro no acelerador, o que resultou em uma diferença de 0s4 entre eles após as primeiras voltas da sessão. No entanto, Lawson não conseguiu registrar nada um pouco mais representativo, enquanto Verstappen conseguiu mais três décimos, as melhorias dos outros pilotos garantiram que o neozelandês continuasse a cair na classificação.

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, optou por não criticar os esforços de Lawson, afirmando que o ex-piloto da RB precisava de mais tempo para provar seu valor, especialmente devido à sua falta de conhecimento dos dois primeiros circuitos do calendário de 2025.

"Ele começou bem e, infelizmente, perdeu o controle e fez apenas uma volta", disse Helmut Marko ao Motorsport.com.

"Sim, é triste, mas ele precisa de algumas voltas e deve entrar em um ritmo para mostrar seu potencial. Acho que temos de lhe dar mais tempo. Ele não conhecia os dois circuitos, o de Melbourne e este. Portanto, estamos ansiosos e, claro, em primeiro lugar, ao lado de Max, parece que nosso carro também é bastante difícil de pilotar."

Reportagem adicional de Ronald Vording

