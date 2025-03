Na segunda parte do quali para a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1, a Ferrari pediu a Charles Leclerc que deixasse seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, ficar à sua frente. No entanto, esse pedido veio em um momento em que o piloto monegasco precisava urgentemente de um bom tempo de volta.

"Podemos trocar os carros, por favor?", perguntou o engenheiro de corrida a Leclerc. "Vamos trocar agora?", questionou Charles, surpreso.

Quando a Ferrari confirmou que ela realmente queria uma mudança de posição, Leclerc expressou sua decepção dizendo: "OK, eu vou fazer isso, mas nunca fizemos isso antes e estou com um pouco de dificuldade".

Os dois pilotos da Ferrari passaram para o SQ3, mas Hamilton inesperadamente conquistou a pole position, enquanto Leclerc permaneceu em quarto lugar e fez uma volta cerca de 0,2 segundos mais lenta que Hamilton.

A mensagem de rádio da Ferrari para Leclerc deixou muitos se perguntando o que estava acontecendo e por que a chamada foi feita.

O ex-estrategista da Aston Martin, Bernie Collins, analisando o momento para a Sky Sports F1, deu sua opinião sobre a mudança de posição.

"Acho que Hamilton estava um pouco melhor com seus pneus e queria aumentar o ritmo durante sua volta lenta", disse Collins.

"Leclerc estava tentando fazer a diferença e esfriar as coisas. É por isso que houve uma mudança de posição".

Além disso, as imagens do carro de Leclerc mostraram que ele cometeu um erro em sua primeira volta rápida no SQ2 e saiu da sincronização.

Leclerc, então, passou Hamilton na pista na última volta da sessão, mas a Ferrari informou por rádio que seus pilotos voltariam à ordem original.

