Max Verstappen e uma camisa feita por Sebastian Vettel para homenagear os 30 anos da morte de Ayrton Senna tomaram conta das redes sociais neste fim de semana.

A Fórmula 1 está em Ímola para o GP da Emilia-Romagna e na quinta-feira, Vettel organizou uma corrida até o busto de Senna na pista que o vitimou fatalmente como forma de homenagem. Contudo, antes da ação, os pilotos do atual grid, chefões da F1, pilotos da F2 e outras figuras posaram juntos em uma foto.

A fotografia em questão mostra todos alinhados atrás dos capacetes de Ayrton e Roland Ratzenberger, também homenageado, segurando uma bandeira do Brasil e da Áustria. É possível ver Verstappen linha de frente usando trajes da Red Bull, diferentemente dos outros que vestiam a camisa feita por Vettel em verde e amarelo escrito "#Forever".

A 'não-aderência' do holandês chamou à atenção dos fãs, principalmente dos brasileiros, e repercutiu bastante nas redes sociais. Informações não oficiais circulavam alegando que o piloto se atrasou para a homenagem e por isso não conseguiu vestir a camiseta dada pelo ex-piloto da Ferrari e Aston Martin.

Neste sábado, a jornalista da Band, Mariana Becker trouxe a informação oficial dada pela assessoria da Red Bull que as camisetas tinham sido roubadas e, por isso, ele não estava usando no momento da foto e que o mesmo teria acontecido com Valtteri Bottas.

Porém, agora à noite, um vídeo começou a circular nas redes sociais onde é possível ver Sebastian se aproximando de Verstappen, já posicionado segurando a bandeira do Brasil, com uma camisa na mão. O cinegrafista segue mostrando o restante dos pilotos e quando volta para o ponto onde o tricampeão está, dá para acompanhar o alemão saindo e o piloto da Red Bull sem a camisa.

Pouco depois, ainda é possível enxergar a assessora de Vettel com várias camisas na mão e ver Nico Hulkenberg e Logan Sargeant as vestindo pouco antes do registro.

