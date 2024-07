F1: Piastri lamenta falta de ritmo da McLaren em Spa

Oscar Piastri teve mais uma corrida muito satisfatória ao subir ao pódio em terceiro lugar, e depois herdar o segundo, após os comissários de Fórmula 1 decidirem desqualificar George Russell, já que o carro do britânico estava abaixo o peso mínimo limite.

Mesmo com os desafios e pista quente, o australiano mostrou bom desempenho e chegou a lidarar a corrida por algumas voltas. Na entrevista após a prova, o piloto confessou que achava possível conseguir ultrapassar as duas Mercedes a sua frente e assumir a ponta.

"Honestamente, eu achei que iria conseguir. O ar limpo fez uma grande diferença hoje, assim que eu consegui um pouco de ar limpo na primeira volta, eu consegui um bom ritmo e os pneus colaborando na última parada, mas, como o George mostrou, eu só precisava continuar".

A fala de Piastri acabou não se tornando verdade, já que Russell foi desclassificado momentos após o pódio. Mas, na entrevista, o australiano disse que estava feliz com o resultado e satisfeito com o trabalho da equipe para conquistar o pódio, que mais tarde se confirmou como segundo lugar.

Ao comentar o que faltou para vencer a corrida de Spa-Francochamps, Piastri declarou que o carro não apresentou o ritmo necessário e ele perdeu muito tempo tentando ultrapassar Charles Leclerc, o que fez com que seus pneus esquentassem demais.

"Nós conseguimos as melhores oportunidades, mas no fim, não foi o suficiente".

RUSSELL É DESCLASSIFICADO E HAMILTON HERDA VITÓRIA NA BÉLGICA! Piastri P2 e Leclerc P3; MAX P4

