Piloto da Red Bull, Sergio Pérez voltou a performar mal na Fórmula 1 este domingo, terminando o GP da Bélgica em sétimo após largar em segundo, e os rumores de demissão do mexicano aumentam cada vez mais, com 'Checo' afirmando após a corrida em Spa-Francorchamps que não vai mais responder perguntas sobre o futuro. Enquanto isso, Daniel Ricciardo, que é apontado como possível substituto do latino-americano no time anglo-austríaco, foi visto em boas 'resenhas' com a cúpula taurina. Confira:

Logo após a prova belga, o piloto australiano da RB, segunda equipe do grupo de energéticos na F1, foi flagrado em conversa amigável com o chefe da escuderia principal, Christian Horner, e o comandante do esquadrão júnior, Laurent Mekies. Além disso, Daniel voltou para casa com Max Verstappen. Veja:

Atual tricampeão mundial consecutivo, o holandês da Red Bull teve Ricciardo como primeiro companheiro na equipe principal, entre 2016 e 2018 -- depois, teve como 'parceiros' o francês Pierre Gasly (2019), o tailandês Alex Albon (2019 e 2020) e, desde 2021, Pérez. Checo, porém, está ameaçado.

Sergio inclusive foi duramente criticado pelo consultor de automobilismo da marca de energéticos na F1, Helmut Marko. Sabe-se, aliás, que o dirigente austríaco se reunirá com o britânico Horner após Spa para discutir uma possível troca de piloto no time taurino, com Ricciardo despontando como favorito.

Companheiro do australiano na RB, o japonês Yuki Tsunoda também é apontado como uma opção, embora esteja 'atrás' de Ricciardo e do neozelandês Liam Lawson, piloto reserva, na 'ordem de preferência' para substituição a Pérez.

