A Fórmula 1 abriu o sábado em Ímola com o terceiro treino livre para o GP da Emilia Romagna. A sessão que antecede a classificação de logo mais foi marcada por uma forte batida de Fernando Alonso na Rivazza e outra de Sergio Pérez que efetivamente encerrou o TL3, enquanto a liderança ficou com Oscar Piastri.

Lando Norris foi o segundo em uma dobradinha da McLaren, com Carlos Sainz em terceiro e Charles Leclerc em quarto. George Russell, Max Verstappen, Alex Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll e Nico Hulkenberg completaram o top 10.

Diferentemente da sexta-feira, o TL3 teve um início mais lento, com apenas metade do grid marcando voltas rápidas nos 20 primeiros minutos. Uma equipe que tratou de ir logo à pista foi a Red Bull, que teve uma sexta complicada, sem encontrar o equilíbrio do carro.

Quando o treino chegava ao final de seu primeiro terço, Sainz liderava com 01min16s067, apenas 0s020 à frente de Leclerc, ambos de macios. De médios, a dupla da Red Bull vinha na sequência, com Verstappen em terceiro e Pérez em quarto a 0s299 e 0s564. Bottas fechava o top 5, já a 1s205.

Com 35 minutos ainda no relógio, bandeira vermelha. Na saída da Rivazza, uma das últimas curvas do circuito, Alonso perdeu o controle do carro, varou pela pista e a caixa de brita e terminou na barreira de proteção, danificando bastante a suspensão e a asa traseira.

A sessão foi retomada com 27 minutos para o fim. O top 3 se mantinha, com Norris entrando na quarta posição, à frente de Pérez.

Uma segunda bandeira vermelha foi acionada a pouco mais de 5 minutos para o fim, após Pérez atacar demais a zebra, perder o controle e acertar a barreira de proteção.

No final, Oscar Piastri ficou com a liderança da sessão com 01min15s529, feito segundos antes da bandeira vermelha, quando os pilotos estavam começando sua última sessão de voltas rápidas. Lando Norris, Carlos Sainz, Charles Leclerc. George Russell, Max Verstappen, Alex Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll e Nico Hulkenberg completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista de Ímola mais uma vez neste sábado. A partir das 11h acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP da Emilia Romagna, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

