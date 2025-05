Na MotoGP, alguns décimos de segundo costumam fazer a diferença entre a vitória e a derrota - o condicionamento físico e a resiliência dos pilotos desempenham um papel tão importante quanto suas habilidades de pilotagem e equipamentos técnicos.

Uma das queixas mais comuns e, ao mesmo tempo, mais insidiosas que afligem os pilotos de MotoGP é a chamada "síndrome compartimental". O que parece ser uma tensão muscular inofensiva para quem está de fora pode se tornar um perigo real na pista.

Se você perde o controle das mãos e dos antebraços, não só colocará em risco o resultado da corrida, mas também a própria segurança e a dos outros. Mas o que exatamente está por trás desse fenômeno, por que tantos pilotos são afetados e por que eles vão repetidamente ao bisturi?

O que é a Síndrome compartimental?

Medicamente conhecida como síndrome compartimental de esforço crônico (CECS), é um distúrbio circulatório doloroso no antebraço.

Ocorre sob esforço físico extremo, normalmente em esportes como motocross ou MotoGP. Os músculos do antebraço incham devido à tensão constante, o que leva a um aumento da pressão nos compartimentos musculares.

Esses compartimentos são cercados por uma bainha de tecido conjuntivo firme (fáscia) que quase não cede. O resultado: o suprimento de sangue é restrito, causando dor, formigamento, perda de força ou dormência. Em uma moto, isso pode levar à perda de controle sobre a embreagem ou freios.

Por que isso afeta pilotos da MotoGP com tanta frequência?

Na categoria principal das corridas de moto, a pressão física sobre os pilotos é enorme. Forças enormes atuam sobre a mão e o antebraço, especialmente ao frear com força.

Além disso, as altas forças centrífugas, as vibrações constantes e as manobras de pilotagem agressivas exercem pressão sobre os músculos. Os pilotos têm de fazer o máximo esforço por mais de 40 minutos - sem alívio. Tudo isso favorece a ocorrência da síndrome compartimental.

Por que tantas pessoas optam pela cirurgia?

Embora alguns tentem lidar com o problema por meio de fisioterapia, exercícios de alongamento ou fortalecimento muscular, isso geralmente só é parcialmente bem-sucedido. É por isso que muitos profissionais recorrem à cirurgia para obter alívio.

Em uma fasciotomia, a bainha de tecido conjuntivo ao redor do músculo é aberta ou parcialmente removida. Isso dá mais espaço ao músculo e reduz a pressão perigosa. A operação é relativamente pequena e o tempo de inatividade é curto - os motociclistas geralmente voltam a andar de moto depois de apenas algumas semanas.

Um risco do esporte a motor radical

A síndrome não é um sinal de falta de condicionamento físico, mas uma consequência das exigências físicas extremas do esporte de alto desempenho. A frequência das intervenções cirúrgicas mostra como as restrições podem ser sérias.

Para muitos, a cirurgia é a única maneira de garantir seu desempenho a longo prazo. A síndrome compartimental é, portanto, um excelente exemplo de como os pilotos da MotoGP ultrapassam seus limites físicos - e o que eles suportam em troca.

