F1: Pietro Fittipaldi se destaca em treino livre em Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

Piloto reserva da Haas na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi foi um dos destaques da primeira sessão de treinos livres para o GP de Abu Dhabi, corrida que encerra a temporada 2022 da categoria. Foi a segunda participação do brasileiro em uma sessão oficial de GP neste ano, desta vez no lugar de Mick Schumacher, e chegou a andar entre os cinco mais velozes, cumprindo o programa da equipe americana e terminando com o 17º tempo, virando no mesmo centésimo de segundo que Kevin Magnussen.

Fittipaldi, que havia conduzido o VF-22 no primeiro treino livre do GP da Cidade do México e nos testes de pré-temporada no Bahrein, no início do ano, destacou o cumprimento do programa estabelecido pela Haas e o fato de sempre andar praticamente no mesmo tempo de seu companheiro de equipe no final de semana e veterano na categoria.

“Estou muito feliz com o trabalho e desempenho com o treino que tivemos. O importante era executar e aprender com o programa da equipe para os pneus, mas ao mesmo tempo mostrar performance, que era muito importante. Todas as vezes que entrar no carro, sei que é importante mostrar uma boa performance, e a gente conseguiu fazer isso hoje”, iniciou Fittipaldi.

“Mesmo na primeira saída, com pneus duros, fiquei há um décimo do Kevin (Magnussen), que estava com pneus médios. Depois, com os pneus macios, basicamente viramos o mesmo tempo. Em poucas voltas, estava em um ritmo extremamente forte, e é isso que todas as vezes que eu entro em um carro de F1, é o que eu sinto, o estilo do carro é muito parecido com meu estilo de pilotagem. Meus pontos fortes casam com o carro”, seguiu o piloto.

“Vamos continuar trabalhando, vamos ver o que acontece no futuro, mas o importante é toda vez que a gente entrar no carro, mostrar boa performance, e é isso que temos feito”, completou.

SEXTA-LIVRE: Veja debate das sessões práticas inaugurais em Abu Dhabi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo