Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez diz que se arrepende de alguns comentários feitos sobre Max Verstappen depois que o bicampeão mundial ignorou a ordem da Red Bull no GP do Brasil de Fórmula 1, onde era instruído a deixar o mexicano passar e retomar a sexta colocação.

A posição teria ajudado Pérez em sua batalha com Charles Leclerc, da Ferrari, pelo segundo lugar na classificação de 2022, com o mexicano furioso após a corrida alegando que a insubordinação de Verstappen “mostra quem ele realmente é”.

O holandês disse à sua equipe que não era para perguntar sobre as ordens, ao ser questionado por que não tinha deixado o companheiro passar, fazendo seu raciocínio ser ligado com a batida do mexicano durante a classificação de Mônaco que acabou atrapalhando o bicampeão mundial no Q3.

Mais tarde, em suas entrevistas iniciais na TV, Pérez fez comentários semelhantes aos de sua explosão no rádio imediatamente após a corrida, antes de ser instruído a voltar à hospitalidade da Red Bull, onde conversou com Christian Horner, Helmut Marko e Verstappen.

Quando voltou para cumprir suas funções de mídia, mudou de tom, insistindo que o que aconteceu era um assunto interno. Questionado em Abu Dhabi sobre seus comentários anteriores, Sergio Pérez admitiu que falou demais.

“Obviamente, a F1 é um esporte muito emocionante”, disse. “E não há outro esporte em que você possa falar ao vivo e é só aqui que isso acontece. Portanto, há muitas emoções acontecendo e muitas coisas a serem ditas.

“Me arrependo de muitas coisas que disse depois da corrida porque sim, estou de volta com Max no relacionamento que costumávamos ter e nós dois estamos na equipe, todos estão prontos para seguir em frente." Desde então, Verstappen deixou claro que não houve discussão sobre as ordens da equipe até a última volta da corrida. Pérez concordou que a falta de clareza dentro complicou as coisas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

"Quero dizer, todos foram colocados em uma situação muito difícil, Max, a equipe, eu mesmo", acrescentou. “Acho que poderíamos ter lidado melhor com a situação. Vamos aprender com isso e fazer as coisas de maneira diferente no futuro. E é assim que deve ser, todas as equipes ao redor do paddock estão aprendendo.”

O mexicano acrescentou: “Felizmente, foi apenas nos últimos 100 metros da volta que descobri que ele não iria me devolver a posição. Obviamente, foi uma sensação ruim, mas acho que posso deixar tudo isso para trás. E sim, minha prioridade é ter um bom ambiente para trabalhar e poder confiar no meu companheiro de equipe, confiar no meu time."

Sergio Pérez continua confiante de que pode contar com a ajuda de Verstappen neste fim de semana, caso a situação surja para conseguir sair de Abu Dhabi com o segundo lugar no campeonato de pilotos superando Charles Leclerc.

SEXTA-LIVRE: Veja debate das sessões práticas inaugurais em Abu Dhabi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo